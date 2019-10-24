24.10.2019 06:07

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 24 октября

Харьковчане готовятся к магнитной буре, которая начнется ближе к вечеру.



://dozor.kharkov.ua

Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.

Народный прогноз погоды

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24 октября почитается память апостола Филиппа, апостола от семидесяти.

Если в этот день утром выпадал снег, можно было ожидать студеную зиму.

Наши предки говорили: "Кичига и ворочь (лопасть водяного колеса) спорят. Крестьяне на мельницу молоть зерно возят" - с этого времени начиналась заготовка муки.

Утром на дорогах туман и ухудшение видимости до 500 метров.

за последние 130 лет 24 октября:

МАКС: 16.6° (1949)

МИН: -5.0° (1959)