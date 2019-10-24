Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 24 октября

Харьковчане готовятся к магнитной буре, которая начнется ближе к вечеру.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
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24 октября почитается память апостола Филиппа, апостола от семидесяти.
Если в этот день утром выпадал снег, можно было ожидать студеную зиму.
Наши предки говорили: "Кичига и ворочь (лопасть водяного колеса) спорят. Крестьяне на мельницу молоть зерно возят" - с этого времени начиналась заготовка муки.
Утром на дорогах туман и ухудшение видимости до 500 метров.
за последние 130 лет 24 октября:
МАКС: 16.6° (1949)
МИН: -5.0° (1959)
Пытаясь пролить свет на какой-то вопрос, умейте читать между строк, а также внимательно следите за жестами своих собеседников. Эта среда, скорее всего, доставит некоторые беспокойства во всём, что связано с финансами или здоровьем. Если есть такая возможность, работайте не спеша и избегайте больших информационных потоков.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
В этот день отмечают Международный день школьных библиотек, в ряде стран отмечают праздник маркетологов-рекламистов.
влажн.:
давл.:
ветер: