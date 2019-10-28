Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 28 октября

27 октября 2019 года не исключено появление блестящих идей, которые, воплотившись в реальность, могут избавить от многих проблем. Вообще сегодня практически все будут думать о том, как выстроить жизненный путь, чтобы он стал максимально простым и успешным. В числе практических дел, выполненных за воскресенье: уборка, помощь друзьям, непринуждённая переписка с новым знакомым и избавление от какого-то косметического недостатка.