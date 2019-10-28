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28.10.2019  07:11   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 28 октября

Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.


://dozor.kharkov.ua

Народный прогноз погоды :

В этот день почитается память преподобного Евфимия Нового, Солунского. Наши предки приметили, с какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа весна откроется в апреле. И еще говорили: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землёй смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает».

за последние 130 лет 28 октября:

МАКС: 18.4° (1967)
МИН: -6.6° (1953)

 
Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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