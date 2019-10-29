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29.10.2019  07:30   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 29 октября

Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.


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Народный прогноз погоды

29 октября отмечается день памяти святого Лонгина сотника. Наши предки в этот день обращали внимание на иней: если он долго на земле продержится, то в ближайшее время наступит сухая и солнечная погода, и будет потепление.

за последние 130 лет 29 октября:

МАКС: 18.2° (1962)
МИН: -8.0° (1976)

геомагнитный прогноз предусматривевает незначительные магниные возмущения к концу дня

Тэги:  погода, температура, ветер, магнитная, харьков
 
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