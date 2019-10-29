Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 29 октября

Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
29 октября отмечается день памяти святого Лонгина сотника. Наши предки в этот день обращали внимание на иней: если он долго на земле продержится, то в ближайшее время наступит сухая и солнечная погода, и будет потепление.
за последние 130 лет 29 октября:
МАКС: 18.2° (1962)
МИН: -8.0° (1976)
геомагнитный прогноз предусматривевает незначительные магниные возмущения к концу дня
27 октября 2019 года не исключено появление блестящих идей, которые, воплотившись в реальность, могут избавить от многих проблем. Вообще сегодня практически все будут думать о том, как выстроить жизненный путь, чтобы он стал максимально простым и успешным. В числе практических дел, выполненных за воскресенье: уборка, помощь друзьям, непринуждённая переписка с новым знакомым и избавление от какого-то косметического недостатка.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
День освобождения Украины от нацистских захватчиков - праздник, который отмечается в Украине ежегодно 28 октября, в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.
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