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30.10.2019  07:07   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 30 октября

Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.


://city.kharkov.ua

Народный прогноз погоды

30 октября почитается память святого пророка Осии, который имел дар возвещать бедствия.

В это время заканчивался летний путь и начинался зимний: «На пророка Осию колесо прощается с осью» - телегу в сарай ставили, сани на свет вытаскивали.

А погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.

за последние 130 лет 30 октября:

МАКС18.3° (1967)
МИН-7.9° (1968)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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