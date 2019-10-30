Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 30 октября

Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
30 октября почитается память святого пророка Осии, который имел дар возвещать бедствия.
В это время заканчивался летний путь и начинался зимний: «На пророка Осию колесо прощается с осью» - телегу в сарай ставили, сани на свет вытаскивали.
А погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.
за последние 130 лет 30 октября:
МАКС: 18.3° (1967)
МИН: -7.9° (1968)
29 октября 2019 года не самый подходящий момент для любого рода геройств и для борьбы за справедливость. Есть риск существенно пострадать в ходе подобных «баталий» или лишиться того, что строили долгие годы. Вполне уместна здоровая эгоистичность.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
Какие праздники отмечают в этот день, основные приметы и народные поверья, что можно и что нельзя делать.
влажн.:
давл.:
ветер: