30.10.2019 07:07

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 30 октября

Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.



://city.kharkov.ua

Народный прогноз погоды

30 октября почитается память святого пророка Осии, который имел дар возвещать бедствия.

В это время заканчивался летний путь и начинался зимний: «На пророка Осию колесо прощается с осью» - телегу в сарай ставили, сани на свет вытаскивали.

А погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.

за последние 130 лет 30 октября:

МАКС: 18.3° (1967)

МИН: -7.9° (1968)