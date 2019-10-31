Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 31 октября

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки.
С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов.
Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.
за последние 130 лет 31 октября:
МАКС: 18.4° (1967)
МИН: -8.1° (1956)
29 октября 2019 года не самый подходящий момент для любого рода геройств и для борьбы за справедливость. Есть риск существенно пострадать в ходе подобных «баталий» или лишиться того, что строили долгие годы. Вполне уместна здоровая эгоистичность.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
Какие праздники отмечают в этот день, основные приметы и народные поверья, что можно и что нельзя делать.
влажн.:
давл.:
ветер: