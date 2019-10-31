31.10.2019 06:06

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 31 октября

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.



://city.kharkov.ua