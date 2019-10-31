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31.10.2019  06:06   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 31 октября

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.


://city.kharkov.ua

Народный прогноз погоды: 

В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки.

С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов.

Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.

за последние 130 лет 31 октября:

МАКС18.4° (1967)
МИН-8.1° (1956)

 
Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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