04.11.2019 14:42

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 5 ноября

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.



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Утром переменная облачность, вероятность осадков 77%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +12°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +13°...+14°C (ощущается как +16°C). Ветер южный, 9 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитные бури не произойдут, а периодические небольшие возмущения геомагнитного поля никак не отразятся на самочувствии человека.



Народные приметы. 5 ноября почитается память святого апостола Иакова. В старину у крестьян была традиция раскидывать куски Казанского (вчерашнего) пирога по полю, чтобы зимние птицы «прилетели к полю и своими голосами успокоили землю». Если на Якова выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.