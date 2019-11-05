05.11.2019 14:48

Сильный ветер прогонит дождевые тучи: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 ноября

Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +10°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +15°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+13°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. 6 ноября ожидается благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии.



Народные приметы. В этот день почитается память святого Арефы и отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого. Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. В старину приметили, если грибов уродилось мало — зима будет снежная и суровая.