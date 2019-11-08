08.11.2019 15:46

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Ноябрь подарит теплые грибные выходные: несмотря на пасмурную погоду, дождя синоптики не обещают.



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В субботу, 9 ноября, облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+8°С, днем +12°...+14°С (температура комфорта +11°С).



Воскресенье, 10 ноября, будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +5°...+10°С, днем +10°...+15°С (температура комфорта +13°С).



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии, периодически провоцируя возмущения геомагнитного поля, которые на самочувствие не повлияют.