Прогноз погоды в Харькове на выходные

Ноябрь подарит теплые грибные выходные: несмотря на пасмурную погоду, дождя синоптики не обещают.
В субботу, 9 ноября, облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+8°С, днем +12°...+14°С (температура комфорта +11°С).
Воскресенье, 10 ноября, будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +5°...+10°С, днем +10°...+15°С (температура комфорта +13°С).
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии, периодически провоцируя возмущения геомагнитного поля, которые на самочувствие не повлияют.
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Ноябрь подарит теплые грибные выходные: несмотря на пасмурную погоду, дождя синоптики не обещают.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
влажн.:
давл.:
ветер: