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10.11.2019  13:01   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 11 ноября

Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст

Днем переменная облачность, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +11°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 33%. Температура воздуха +12°...+9°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Солнечная активность находится в пределах нормы, космическая погода стабилизировалась. Синоптики уверяют, что у людей, которые на себе чувствуют все прелести метеорологических изменений, нет повода беспокоиться о своем здоровье.

Народные приметы. В этот день почитается память святой преподобной Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника.

Охотники верили: «Если волки стаями бродят по полям, то жди больших несчастий: эпидемий, голода или войны».

Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, осень, ноябрь, пасмурно, туман
 
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