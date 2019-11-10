Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 11 ноября

Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст
Днем переменная облачность, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +11°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 33%. Температура воздуха +12°...+9°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Солнечная активность находится в пределах нормы, космическая погода стабилизировалась. Синоптики уверяют, что у людей, которые на себе чувствуют все прелести метеорологических изменений, нет повода беспокоиться о своем здоровье.
Народные приметы. В этот день почитается память святой преподобной Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника.
Охотники верили: «Если волки стаями бродят по полям, то жди больших несчастий: эпидемий, голода или войны».
Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Ноябрь подарит теплые грибные выходные: несмотря на пасмурную погоду, дождя синоптики не обещают.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
влажн.:
давл.:
ветер: