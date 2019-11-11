11.11.2019 14:31

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 12 ноября

Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.



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Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+8°C (ощущается как +10°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +12°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Солнечная активность повысится несущественно. Однако существует риск, что в ближайшие несколько дней магнитосфера все же придет в состояние возбуждения.



Народные приметы. 12 ноября считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник.



Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов — жди больших холодов.



Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.



Если к кормушкам подлетает много синиц – будет метель и сильный снегопад.