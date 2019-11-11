Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 12 ноября
11.11.2019  14:31   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 12 ноября

Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.


// Facebook

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+8°C (ощущается как +10°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +12°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Солнечная активность повысится несущественно. Однако существует риск, что в ближайшие несколько дней магнитосфера все же придет в состояние возбуждения.

Народные приметы. 12 ноября считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник.

Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов — жди больших холодов.

Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.

Если к кормушкам подлетает много синиц – будет метель и сильный снегопад.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, осень, ноябрь, пасмурно, туман
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 11 ноября 09.11 Погода Прогноз погоды в Харькове на выходные 08.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 8 ноября
 
 

Видео

Индекс инфляции в 2020 году составит 5,5% - Милованов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 