Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 13 ноября

Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+9°C (ощущается как +5°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +12°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Нас ждет благоприятная космическая погода. Учитывая постепенное понижение солнечной активности, состояние магнитосферы также приходит в состояние спокойствия.
Народные приметы. Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит — скоро зима будет.
Воробьи громко расчирикались – к хорошей погоде.
Если днем стоит теплая погода, то в ближайшие 2-3 дня будет сильный ветер.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
влажн.:
давл.:
ветер: