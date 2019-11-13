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13.11.2019  15:07   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 14 ноября

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +9°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +7°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии.

Народные приметы. В этот день почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских.

14 ноября считался началом зимы и первых морозов: «Кузьма-Демьян — кузнец, кует лед на земле и на воде».

Если на Кузьму дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза до самого декабря.

А если в этот день выпадет снег, то будущая весна будет с большим разливом.

Если днем стоит теплая погода, то зима будет теплой.

Если на Кузьминки осенние деревья полностью не сбросили листву, то зима будет лютой, а урожай не уродится.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, осень, ноябрь, пасмурно, туман
 
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