Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 14 ноября

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +9°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +7°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии.
Народные приметы. В этот день почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских.
14 ноября считался началом зимы и первых морозов: «Кузьма-Демьян — кузнец, кует лед на земле и на воде».
Если на Кузьму дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза до самого декабря.
А если в этот день выпадет снег, то будущая весна будет с большим разливом.
Если днем стоит теплая погода, то зима будет теплой.
Если на Кузьминки осенние деревья полностью не сбросили листву, то зима будет лютой, а урожай не уродится.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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давл.:
ветер: