Прохладно и ветер: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 15 ноября

Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+7°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +9°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+3°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии.
Народные приметы. 15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит» — световой день становился все короче.
С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.
Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет.
Если по небу плывут редкие облака или небо вовсе чистое, то вскоре наступят холода.
А если в этот день низкий туман, то зима мягкой будет.
Повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день ярким и запоминающимся. Вечер хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
влажн.:
давл.:
ветер: