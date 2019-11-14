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14.11.2019  16:06   

Прохладно и ветер: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 15 ноября

Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+7°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +9°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+3°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии.

Народные приметы. 15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит» — световой день становился все короче.

С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.

Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет.

Если по небу плывут редкие облака или небо вовсе чистое, то вскоре наступят холода.

А если в этот день низкий туман, то зима мягкой будет.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, осень, ноябрь, пасмурно, туман
 
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