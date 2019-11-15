Прогноз погоды в Харькове на выходные

Солнечно, но прохладно и ветрено – такую погоду синоптики обещают харьковчанам на выходные.
В субботу, 16 ноября, небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, ночью и утром местами порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+3°С, днем +8°...+10°С (температура комфорта +5°С).
Воскресенье, 17 ноября, весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -2°...+3°С, днем +5°...+10°С (температура комфорта +6°С).
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии, периодически провоцируя возмущения геомагнитного поля, которые на самочувствие не повлияют.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Солнечно, но прохладно и ветрено – такую погоду синоптики обещают харьковчанам на выходные.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
влажн.:
давл.:
ветер: