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15.11.2019  16:07   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Солнечно, но прохладно и ветрено – такую погоду синоптики обещают харьковчанам на выходные.


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В субботу, 16 ноября, небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, ночью и утром местами порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+3°С, днем +8°...+10°С (температура комфорта +5°С).

Воскресенье, 17 ноября, весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -2°...+3°С, днем +5°...+10°С (температура комфорта +6°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии, периодически провоцируя возмущения геомагнитного поля, которые на самочувствие не повлияют.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, осень, ноябрь, солнце, ветер, ясно
 
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