17.11.2019 11:19

Ночью – мороз, днем – солнце: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 18 ноября

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков. Местами туман. Ночью до 2°С мороза.



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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+2°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания.



Народные приметы. В этот день прогноз погоды определяли так: если стелется туман – будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится к морозу.



Если дует ветер с севера, а на небе нет облаков, то вскоре похолодает.



Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного.



В прежние времена в этот день девушки молились о том, чтобы небеса им послали хороших женихов. Существовало поверье, что 18 ноября по белу свету катится чье-то счастье, как кольцо обручальное. Девушки приманивали это счастье, разбрасывая рано по утру у дома мелкие монетки и поделки сделанные своими руками. Согласно ещё одному обычаю, молодым девушкам утром надо было выпить стакан теплого молока с медом, которое заговаривалось на счастливую любовь и удачное замужество.