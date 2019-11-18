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18.11.2019  16:12   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 19 ноября

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.


// РЕДПОСТ

Утром пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +6°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как +4°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. В первой половине суток будет вполне благоприятная космическая погода, но уже ближе к вечеру состояние магнитосферы начнется ухудшаться ввиду повышения солнечной активности. Между тем, и тут беспокоиться не о чем, поскольку магнитные бури сегодня не произойдут.

Народные приметы. Cнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых.

В прежние времена говорили: «Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко».

Заря алого цвета – к снегу или дождю.

Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.

Небо украсило множество звезд – быть холодам, а если они еще и слабо видны, то может начаться снегопад.

В этот день нельзя ни занимать и ни одалживать денег.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, осень, ноябрь, ясно, солнце, заморозки
 
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