Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 19 ноября

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Утром пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст
Днем пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +6°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как +4°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. В первой половине суток будет вполне благоприятная космическая погода, но уже ближе к вечеру состояние магнитосферы начнется ухудшаться ввиду повышения солнечной активности. Между тем, и тут беспокоиться не о чем, поскольку магнитные бури сегодня не произойдут.
Народные приметы. Cнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых.
В прежние времена говорили: «Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко».
Заря алого цвета – к снегу или дождю.
Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.
Небо украсило множество звезд – быть холодам, а если они еще и слабо видны, то может начаться снегопад.
В этот день нельзя ни занимать и ни одалживать денег.
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
влажн.:
давл.:
ветер: