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19.11.2019  14:37   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 20 ноября

Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. Ухудшение видимости до 500 м


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Утром пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как +3°C). Ветер восточный, 12 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как +3°C). Ветер восточный, 12 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 20%. Активность Солнца продолжает расти. Магнитные бури синоптики не обещают, но к любым переменам космической погоды следует быть готовыми. Специалисты рекомендуют всем метеозависимым отказаться на этот период от употребления жирной пищи и алкоголя, которые могут спровоцировать недомогания ввиду повышенной чувствительности организма.

Народные приметы. 20 ноября почитается память святого Феодота Корчемника. В народе святого называли Федот-ледостав, и говорили: «Святой Федот лед ведет».

В этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы.

Если галки подняли беспокойный крик – быть снегопаду.

Если обильно идет снег, то весной разойдутся реки.

Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки — это означало, что следующее лето будет хлебным.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, осень, ноябрь
 
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