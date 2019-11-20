20.11.2019 14:37

Мороз и солнце: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 21 ноября

Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.



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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 768 мм рт.ст



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 770 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 26%. Атмосферное давление 770 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 25%. Активность Солнца по-прежнему высока, но магнитне бури не произойдут. Возможны лишь возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. 21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.



Михайлов день считается рубежной датой — с этого дня «зима встает на ноги».



Если утром появился иней, то зима будет снежной.



Если утром стелется туман – будет оттепель.



Если день выдался ясным, то скоро придут крепкие трескучие морозы.



Если в Михайлов день идет мокрый снег, то весна будет дождливой.



Если на деревьях осталось мало шишек, а на дубе много желудей, то зима будет мягкой и теплой.