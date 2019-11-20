Мороз и солнце: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 21 ноября

Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 768 мм рт.ст
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 770 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 26%. Атмосферное давление 770 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 25%. Активность Солнца по-прежнему высока, но магнитне бури не произойдут. Возможны лишь возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. 21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Михайлов день считается рубежной датой — с этого дня «зима встает на ноги».
Если утром появился иней, то зима будет снежной.
Если утром стелется туман – будет оттепель.
Если день выдался ясным, то скоро придут крепкие трескучие морозы.
Если в Михайлов день идет мокрый снег, то весна будет дождливой.
Если на деревьях осталось мало шишек, а на дубе много желудей, то зима будет мягкой и теплой.
День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: