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20.11.2019  14:37   

Мороз и солнце: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 21 ноября

Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 768 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 26%. Атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 25%. Активность Солнца по-прежнему высока, но магнитне бури не произойдут. Возможны лишь возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. 21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Михайлов день считается рубежной датой — с этого дня «зима встает на ноги».

Если утром появился иней, то зима будет снежной.

Если утром стелется туман – будет оттепель.

Если день выдался ясным, то скоро придут крепкие трескучие морозы.

Если в Михайлов день идет мокрый снег, то весна будет дождливой.

Если на деревьях осталось мало шишек, а на дубе много желудей, то зима будет мягкой и теплой.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, осень, ноябрь
 
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