Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 22 ноября

Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7°...-4°C (ощущается как -13°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 771 мм рт.ст
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-5°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 770 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...-7°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 769 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 25%. Магнитосфера успокаивается. Возмущения геомагнитного поля не доставят особого беспокойства метеозависимым людям.
Народные приметы. В этот день почитается память преподобной Матроны. В народе день этот назывался Мороз Матрена.
Иней на деревьях в этот день, наоборот, предвещал мороз. Если на Матрену будет туман — к оттепели.
Снежный пасмурный день предвещает дождливый май.
Обильный иней – к богатому урожаю овса, а дождь обещает изобильный урожай пшеницы.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
влажн.:
давл.:
ветер: