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21.11.2019  16:07   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 22 ноября

Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.


// ТСН

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7°...-4°C (ощущается как -13°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 771 мм рт.ст

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-5°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...-7°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 769 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 25%. Магнитосфера успокаивается. Возмущения геомагнитного поля не доставят особого беспокойства метеозависимым людям.

Народные приметы. В этот день почитается память преподобной Матроны. В народе день этот назывался Мороз Матрена.

Иней на деревьях в этот день, наоборот, предвещал мороз. Если на Матрену будет туман — к оттепели.

Снежный пасмурный день предвещает дождливый май.

Обильный иней – к богатому урожаю овса, а дождь обещает изобильный урожай пшеницы.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, осень, ноябрь
 
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