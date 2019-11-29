29.11.2019 14:24

Прогноз погоды в Харькове на выходные

«День дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз», – народная мудрость как нельзя лучше подходит к описанию нынешнего уикэнда.



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В субботу, 30 ноября, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами туман. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. Ветер ночью южный, днем северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +4°...+9°С (температура комфорта +7°С).



В воскресенье, 1 декабря, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5°...0°С, днем -2°...+3°С (температура комфорта -2°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера остается в спокойном состоянии. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о своем здоровье.