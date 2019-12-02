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02.12.2019  06:16   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 2 декабря

Начало недели порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня небо затянут тучи будет пасмурно до самого вечера. Без осадков.


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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Космическая погода опасений не вызывает, состояние магнитосферы спокойное.

Народные приметы. 2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет».

О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.

Ясный день – к морозам, пасмурный – к теплу.

Намело большие сугробы – в следующем году быть хорошему урожаю.

Сильный ветер и снег весь день предвещают долгую зиму и холодную весну.

Вечернее небо розовое, даже багряное — будет снегопад.

Вербы на Авдея плачут – к метелям.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, зима, декабрь, мороз
 
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