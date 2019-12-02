Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 2 декабря

Начало недели порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня небо затянут тучи будет пасмурно до самого вечера. Без осадков.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Космическая погода опасений не вызывает, состояние магнитосферы спокойное.
Народные приметы. 2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет».
О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.
Ясный день – к морозам, пасмурный – к теплу.
Намело большие сугробы – в следующем году быть хорошему урожаю.
Сильный ветер и снег весь день предвещают долгую зиму и холодную весну.
Вечернее небо розовое, даже багряное — будет снегопад.
Вербы на Авдея плачут – к метелям.
Пришло время действовать! День хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
«День дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз», – народная мудрость как нельзя лучше подходит к описанию нынешнего уикэнда.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: