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10.12.2019  15:34   

Харьков в тумане: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 11 декабря

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.


// sq.com.ua

Утром пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как +3°C). Ветер южный, 1 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют умеренно стабильную обстановку, за исключением периодических возмущений геомагнитного поля.

Народные приметы. Если в этот день вороны летают по небу — быть скорому снегопаду, расселись по земле — быть оттепели, а коли сидят стаями на нижних ветвях или в самой кроне деревьев ближе к стволу — быть ненастью с ветром.

Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день — быть лету жарким, а если день теплым будет — лето будет холодным.

Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится.

В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, туман
 
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