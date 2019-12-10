10.12.2019 15:34

Харьков в тумане: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 11 декабря

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.



// sq.com.ua

Утром пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как +3°C). Ветер южный, 1 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют умеренно стабильную обстановку, за исключением периодических возмущений геомагнитного поля.



Народные приметы. Если в этот день вороны летают по небу — быть скорому снегопаду, расселись по земле — быть оттепели, а коли сидят стаями на нижних ветвях или в самой кроне деревьев ближе к стволу — быть ненастью с ветром.



Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день — быть лету жарким, а если день теплым будет — лето будет холодным.



Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится.



В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.