11.03.2018 09:00

Как Европа узнала о пандах: события 11 марта

Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.



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11 марта 1869 года во время путешествия по Китаю французскому натуралисту и миссионеру Жан-Пьеру Арману Давиду охотники из провинции Сычуань преподнесли в подарок черно-белую шкуру зверя, которого они называли бей-шуанг – «белогрудый медведь».

Давид передал это сычуаньское «чудо» в Парижский музей естествознания. Зоологи, приглашенные на осмотр шкуры неведомого зверя, были поражены причудливым сочетанием цветов меха. Они подвергли шкуру скрупулезному исследованию, поначалу решив, что видят перед собой мастерски совмещенные лоскуты черного и белого меха, но, не найдя следов ни ниток, ни клея, отмели это подозрение и признали факт существования ранее неизвестного европейцам животного, позже получившего название большая панда.

Со второй половины ХХ века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая.



Также в этот день...



В 106 году Цай Лун получает бумагу из волокон бамбука.



1302 – согласно Шекспиру, состоялось обручение Ромео и Джульетты.



1564 – выход первой точно датированной русской печатной книги – «Апостола» Ивана Фёдорова – в Москве (1 марта по старому стилю).



1702 – выпущена первая англоязычная ежедневная газета «The Daily Courant».



1770 – родился Уильям Хаскинсон, английский политический деятель и первый человек, погибший под колесами поезда (1830).



1818 – родился Мариус Петипа, русский балетмейстер и педагог.



1835 – в Харькове состоялось первое заседание комитета, который должен заниматься «генеральным замощением города». В его состав вошли «по два депутата из купечества, мещанского и ремесленного сословий и из иностранцев». В комитете также представлены «депутаты от обывателей, выбором которых распоряжался полицмейстер». Первый опыт замощения Харькова был очень скромен: за год замостили камнем только часть Московской улицы (ныне – проспекта) «в виду ожидаемого проезда Государя через Харьков».



1851 – в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто».



1878 – во Французской Академии продемонстрирован фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством.



1892 – Министерством путей сообщения был утвержден проект первой московской канализации.



1895 – спущена на воду русская императорская яхта «Штандарт» – самая большая и самая оснащенная яхта в мире.



1926 – родился Георгий Юматов, советский актер («Весна», «Молодая гвардия», «Баллада о солдате», «Опасные гастроли», «Офицеры», «Петровка, 38»).



1931 – родился Кит Руперт Мёрдок, австралийский и американский предприниматель, медиа-магнат, владелец СМИ, кинокомпаний и издательств в США, Австралии, Европе, Латинской Америке и Азии. CEO и экс-Председатель совета директоров «News Corporation».



1936 – в Москве впервые началась Декада украинского искусства.



1950 – родился Джерри Цукер, американский кинорежиссёр («С пистолетом наголо», «Совершенно секретно»), сценарист, продюсер и актёр.



1952 – родился Дуглас Ноэл Адамс, английский писатель, автор популярного фантастического сериала «Путеводитель для путешествующих по Галактике автостопом».



1967 – родился Джон Барроумен, британский актер (сериалы «Торчвуд», «Охотники за чужими», «Доктор Кто»), певец, танцор и телеведущий.



1967 – на этот день зафиксировано 446 различных версий композиции Yesterday группы The Beatles, вышедшей двумя годами ранее.



1967 – вышел первый сингл группы Pink Floyd, включающий в себя две композиции: Arnold Layne I Candy и А Currant Bun.



1970 – Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.



1980 – родился Юрий Чурсин, российский актер («Изображая жертву», сериалы «Хиромант», «Простые истины»).



1985 – на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.



1989 – родился Антон Ельчин, американский актер, рожденный в Ленинграде («Альфа Дог», «Терминатор-4», «Ночь страха»).



1997 – президент Украины Леонид Кучма объявил мораторий на смертную казнь.



1998 – в Индии обнаружен самый большой в мире кактус – высотой 18.5 метра.



2011 – у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9.0, повлекшее за собой разрушительное цунами.



Именины отмечают: Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.