19.05.2017 06:00

Иов Горошник: события 19 мая

19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.



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Хотя горох начинали сеять еще на Егория (6 мая), именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи». На Руси горох и бобы были доступны всем – даже беднякам. Не зря существовала присказка «остаться на бобах». Еще одна поговорка, связанная с бобовыми, свидетельствует о том, что их разводят уже очень давно: «Это было во времена царя Гороха».



С самого утра взрослые и дети ходили босиком по росе. Считается, что она в этот день обладает чудодейственной силой. Малышам разрешалось даже покувыркаться в траве. Так они больше «вберут» здоровья и силы.



Девицы в этот день собирали на рушник росу, заговаривали его и затем сушили росное полотенце на ветру. Это полотенце при случае отдавали любимому, тот утирался и после этого начинал с любовным жаром думать о той, которая вручила ему это полотенце.



Также в этот день...



В 1802 году (29 флореаля X года) по инициативе Первого Консула Франции Наполеона Бонапарта была учреждена высшая награда Франции – орден Почетного легиона. Универсальная наградой, которая не знала ни социальных, ни национальных, ни профессиональных ограничений, стала первым в своём роде символом, который был призван соответствовать идеологии революционного общественного строительства. А история появления ордена более прозаична. Его введение было остро необходимо, поскольку денежных вознаграждений и именного оружия, выдававшихся достойным гражданам взамен отмененных Конвентом прежних королевских наград, стало недостаточно. «Этими жалкими побрякушками можно управлять людьми», – сказал Наполеон I об учрежденном им ордене.



1861 – В Сумах открыта первая в Украине воскресная школа.



1891 – во Владивостоке прошла торжественная церемония закладки Уссурийской железной дороги – первого звена Транссибирской магистрали.



1908 – на сцене парижской «Гранд-опера» Сергей Дягилев поставил оперу М. Мусоргского «Борис Годунов» с Федором Шаляпиным в заглавной роли.



1910 – произошло возвращение кометы Галлея, и Земля прошла сквозь ее хвост.



1926 – Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили выступить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произносит: «Я не знаю, что и сказать... Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!»



1941 – родилась Нора Эфрон, американская дама-кинорежиссер, продюсер и сценарист, главный голливудский специалист по романтическим комедиям. Именно она сняла любимые всеми фильмы о любви «Когда Гарри встретил Салли» (сценарист и продюсер), «Неспящие в Сиэтле», «Вам письмо» (во всех трех фильмах главную роль сыграла актриса Мэг Райан), «Майкл» с Джоном Траволтой.



1946 – родился Микеле Плачидо, итальянский киноактер, исполнитель роли комиссара Каттани (сериал «Спрут»).



1965 – родился Александр Песков, пародист, имитирующий пение многих эстрадных исполнителей – от Аллы Пугачевой до Валерия Леонтьева.



1975 – родилась Ева Польна, российская певица, в 1996–2009 годы солистка, автор песен и композитор российской группы «Гости из будущего».



1977 – родилась Наталья Орейро, уругвайская актриса и певица, известная по сериалам «Богатые и знаменитые», «Дикий ангел», «В ритме танго».



1978 – группа «Dire Straits» выпустила в Англии свой первый сингл – «Sultans of Swing».



1980 – на экраны СССР вышел фильм Андрея Тарковского «Сталкер» по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине». В главных ролях снялись Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Алиса Фрейндлих.



1991 – в Кувейте суд приговорил к пожизненному заключению человека за то, что тот надел майку с изображением Саддама Хусейна.



1999 – в день премьеры фильм «Звездные войны. Эпизод 1» собрал рекордную по тем временам сумму – 28.5 миллиона долларов.



2004 – впервые с 1999 года Еврокомиссия разрешила импорт генетически измененного продукта – кукурузу «Вексель 11».



2005 – на конференции министров образования стран Европы в Бергене (Норвегия) приняли решение о присоединении Украины к Болонскому процессу.



Именины отмечают: Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов.