20.05.2017 09:00

День Европы и науки: события 20 мая

Ежегодно в третью субботу мая с 1997 года в Украине отмечается День науки, а с 2003 года – День Европы.



// vk.com

День науки в Украине появился с подписанием соответствующего президентского указа.



Научный потенциал в Украине считается одним из лучших в Европе. Украинские ученые являются авторами множества изобретений в различных областях науки. Научно-техническую деятельность регулирует закон, принятый в Украине в 1999 году.



Особенно почетным этот праздник является для членов Национальной Академии Наук Украины, которая была основана в 1918 году. Это одна из старейших академий на территории бывшего Советского Союза.



День науки отмечают сотрудники 167 научных учреждений, которые входят в состав НАН Украины. Их научные достижения представлены работами 12740 тысяч высококвалифицированных научных специалистов. По статистике, в учреждениях, подконтрольных Национальной Академии Наук Украины, сейчас работают около 35 000 человек. Крупнейшими региональными научными центрами страны является Приднепровский, Донецкий, Южный, Западный, Северо-Восточный и Крымский центры. Кроме того, научные разработки постоянно ведутся в 330 высших учебных заведениях страны, в которых также проводится празднование Дня науки.



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День Европы отмечается в Украине в соответствии с Указом Президента № 339/2003 от 19 апреля 2003 года. Главной целью данного праздника является демонстрация стремления к сближению со странами Европейского союза в связи с планами Украины вступить ЕС.



Вообще День Европы отмечается Евросоюзом 9 мая, а отправной точкой на пути к установлению этого праздника считается Декларация Шумана. 9 мая 1950 года в Париже министр иностранных дел Франции Робер Шуман призвал Францию, Германию и другие европейские страны объединить их угольную и сталелитейную отрасли промышленности (основы наращивания военной техники) и отдать их в управление новой наднациональной структуре. Это стало «краеугольным камнем» Европейской федерации. Благодаря объединению экономических усилий и распределению достигнутых результатов европейские страны избежали накопления военного могущества друг против друга, что и обеспечило мир в Европе.



Праздник в Украине был задуман и как день, когда жители страны должны отмечать день общих ценностей, общей истории всех наций континента. По традиции последних лет, к этому празднику были приурочены различные мероприятия: презентации европейских стран с выставками и дегустациями традиционных блюд, эстрадные концерты с участием украинских и европейских исполнителей, которые проходили на главных площадях всех крупных украинских городов.



Кстати, в 1887 году в Закарпатье (которое тогда находилось в составе Австро-Венгрии) в Верхнетисянськой котловине на правом берегу Тисы был установлен двухметровый геодезический знак, обозначающий географический центр Европы. Координаты этого географического центра Европы: 47° 56'3" северной широты и 24° 11'30" восточной долготы.



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Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника. Этот профессиональных праздник учрежден Указом Президента в знак важной роли банковской системы и значительного вклада работников банковской сферы в развитие экономики государства и обеспечение финансовой стабильности.



Банковская система Украины берет свой отсчет с марта 1991 года, когда Верховной Радой был принят Закон Украины «О банках и банковской деятельности». Система является двухуровневой и состоит из Национального банка Украины (центральный банк, который проводит единую государственную денежно-кредитную политику с целью обеспечения стабильности национальной денежной единицы - гривни), а также банков разных видов и форм собственности (создаются на акционерных или паевых основах юридическими и физическими лицами).



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Каждый год 20 мая свой профессиональный праздник отмечают люди весьма редкой профессии – переводчики-дактилологи, или сурдопереводчики. Все эти названия относятся к специалистам, которые помогают глухим и слабослышащим людям понимать обращенные к ним фразы и вести диалог с окружающими. День переводчика жестового языка в Украине появился в календаре праздничных дат не так давно – 25 марта 2009 года. За недолгую историю праздник уже обзавелся собственными традициями. На следующий год после учреждения праздника, в 2009 году, прошли массовые торжественные мероприятия, на которых отметили лучших представителей профессии. Это нововведение прижилось, и церемонии стали проводить ежегодно. А с 2011 года в канун праздника была проведена Всеукраинская конференция переводчиков жестового языка, в которой участвовали и зарубежные специалисты.



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Всемирный День метрологии учрежден Международным Комитетом мер и весов (МКМВ) в октябре 1999 года, на 88-м заседании Комитета. Появление праздника связано со знаменательной датой, 20 мая 1875 года. В этот день в Париже на Дипломатической метрологической конференции представители 17 государств поставили свои подписи под знаменитой Метрической конвенцией – первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного единства измерений. Многостороннее подписание договора во многом стало возможным благодаря усилиям выдающихся русских ученых, прежде всего Д.И.Менделеева, академиков О.В.Струве, Г.И.Вильда, Б.С.Якоби.



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Кроме того, 20 мая – день Святого Бернардина Сиенского, покровителя сотрудников пресс-служб, пиарщиков, рекламщиков и прочих работников коммуникации. Молитва святому Бернардину Сиенскому звучит вполне актуально: «Святой Бернардин, слова были так важны для тебя. Ты провел большую часть жизни, неся в мир золотые слова Истины. Тебе претили слова постыдные и лживые. Помолись за нас, дабы мы всегда могли произносить имя Божье с почтением и предпочесть слова любви словам лживым...»



Также в этот день...



В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.



1742 – русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии – мыса, названного вскоре его именем (мыс Челюскина).



1799 – родился Оноре де Бальзак, французский писатель, классик мировой литературы.



1873 – фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов.



1895 – в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма (зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке).



1925 – родился Алексей Андреевич Туполев, генеральный конструктор самолетов, доктор технических наук, профессор, академик РАН, Герой Социалистического Труда.



1939 – Роман Карцев (настоящая фамилия Кац), комедийный актер эстрады и кино.



1944 – Джо Кокер (полное имя Джон Роберт Кокер), английский рок-певец, бывший газосварщик и упаковщик в магазине, ставший, несмотря на белый цвет кожи, одним из лучших в мире исполнителем блюзов и соул.



1946 – родилась Шер (настоящее имя Шерилин Саркисян), американская певица армянского происхождения, обладательница «Оскара».



1956 – родился Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили), писатель, эссеист, переводчик, японист. Под псевдонимом Акунин создал детективы-бестселлеры об Эрасте Фандорине и сестре Пелагие, критические и документальные работы Григорий Чхартишвили публикует под своим настоящим именем.



1975 – родился Шурá (настоящее имя Александр Медведев), певец. Тот самый, который, потрясая мир беззубой улыбкой, призывал творить добро.



2003 – Святой Престол выпустил в свет словарь современного латинского языка. В него были добавлены такие понятия, как видеотелефон, Интерпол, ФБР, бестселлер и другие слова, о которых древние римляне не имели представления.



2005 – состоялся дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале – мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого «Путники», который получил «Золотую пальмовую ветвь»



2009 – умер Олег Янковский, актер театра и кино, режиссер, оставшийся в памяти зрителей «тем самым Мюнхгаузеном», «влюбленным по собственному желанию».



2009 – в финальном футбольном матче Кубка УЕФА в Стамбуле «Шахтер» (Донецк) обыграл «Вердер» (Бремен) со счетом 2:1, став обладателем последнего в истории Кубка УЕФА



Именины отмечают: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.