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21.05.2017  09:00   

День культурного разнообразия: события 21 мая

Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.


// vk.com

Если обратиться к официальным источникам, этот День предоставляет возможность глубже осознать ценности культурного разнообразия и возможность научиться развивать сотрудничество между народами мира.

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Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. И в настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.

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Православные вспоминают сегодня Иоанна Богослова – а еще он считается покровителем писателей, редакторов и издателей. Кроме книгопечатников его считают своим покровителем продавцы книг и работники бумажной промышленности.

Также в этот день...

В 1091 году произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца.

1265 – родился Данте Алигьери, итальянский поэт и мыслитель, автор «Божественной комедии», создатель итальянского литературного языка.

1471 – родился Альбрехт Дюрер, немецкий живописец и теоретик искусства эпохи Возрождения.

1502 – испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открывает остров Святой Елены в Южной Атлантике. В XVII веке островом недолгое время владели голландцы, а в 1659 году он стал британской колонией. В 1815 году сюда был сослан Наполеон I, где он и умер через шесть лет.

1842 – вышел в свет первый том «Мертвых душ» – великая сатира Гоголя.

1853 – натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе выставил в лондонском Риджерс-парке «Водный виварий» – по сути, первый аквариум.

1859 – запуск часов Биг Бен в Лондоне.

1892 – в Милане состоялась премьера одной из самых исполняемых опер в мире – «Паяцы».

1892 – в Киеве пущен первый в России электрический трамвай.

1904 – в Париже основана ФИФА – Международная федерация футбола.

1916 – в Великобритании впервые в мировой практике введено «летнее» время.

1918 – в Киеве представители различных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.

1921 – родился Андрей Сахаров, ученый-физик, академик и политический деятель, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира.

1921 – в Украине создана комиссия по ликвидации неграмотности во главе с Г. Петровским.

1928 – Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки-Мауса.

1934 – родился Глеб Панфилов, советский и российский кинорежиссер («Начало», «В огне брода нет», «В круге первом»), сценарист, Народный артист России.

1937 – родилась Софико Чиаурели, советская и грузинская актриса («Не горюй», «Хевсурская баллада», «Миллион в брачной корзине», «Ищите женщину»).

1947 – родился Виктор Степанов, киноактер (главная роль в фильме «Михайло Ломоносов»), Народный артист России и Украины.

1949 – родилась Любовь Полищук, актриса («12 стульев», «Вавилон ХХ», «Любовь с привилегиями», «31 июня»). Последней работой актрисы стали съемки в сериале «Моя прекрасная няня».

1968 – вышел на экраны фильм Георгия Натансона «Еще раз про любовь», в котором играли Татьяна Доронина, Александр Лазарев, Олег Ефремов.

1979 – Элтон Джон дал в Ленинграде первый из восьми концертов в Советском Союзе, став первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР.

Именины отмечают: Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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