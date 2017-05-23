23.05.2017 06:00

День черепахи: события 23 мая

Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.



// vk.com

Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми.



В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.



В последние годы День черепахи отмечается не только в тех уголках земного шара, где водятся эти животные, но и во многих других странах мира. В этот день люди стараются исключить из своего рациона блюда из черепах, а из обихода — предметы быта, сделанные из их панциря (гребни, шкатулки и т.д.). Само празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением.



Также в этот день...



В 1707 году родился Карл Линней, шведский врач и натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира.



1733 – родился Франц Антон Месмер, австрийский врач, предшественник методов современного гипноза.



1879 – Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете. Он был одним из первых русских и первым в мире писателем, удостоенным такой чести. По мнению ректората, правдиво написанные Тургеневым картины жизни крестьян сыграли чрезвычайно важную роль в отмене крепостного права в России.



1904 – в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.



1910 – родился Арти Шо (настоящее имя Артур Аршавский), Американский джазовый кларнетист, дирижёр, композитор и писатель, один из крупнейших музыкантов «эры свинга».



1921 – родился Григорий Чухрай, кинорежиссер («Сорок первый», «Баллада о солдате»).



1925 – родился Джошуа Ледерберг, американский генетик, академик Национальной АН США, член Лондонского королевского общества, ректор Рокфеллеровского университета, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1958 года «за фундаментальные исследования организации генетического материала у бактерий», открывшие пути современным технологиям контролируемого изменения генетического кода бактерий с целью выработки биохимических агентов с заранее заданными свойствами.



1930 – родился Виталий Вульф, критик, театровед, телеведущий («Серебряный шар»).



1934 – родился Роберт Муг, пионер электронной музыки, известен как создатель синтезатора.



1951 – родился Анатолий Карпов, выдающийся шахматист, заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер, 12-й чемпион мира, президент Международной ассоциации фондов мира, 10-кратный обладатель «Шахматного Оскара».



1959 – родилась Лариса Гузеева, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ.



1969 – состоялась первая в истории рок-опера – «Томми» (группа The Who).



1980 – в США на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика «Сияние», поставленный по роману Стивена Кинга и с Джеком Николсоном в главной роли.



1984 – главный врач США объявил пассивное курение вредным для здоровья.



1987 – в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию «Голос Америки».



1994 – фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале.



1997 – на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Затерянный мир» – продолжение «Парка Юрского периода».



2000 – Бьорк получила в Каннах звание лучшей актрисы за свою дебютную роль в фильме «Танцующая во тьме».



2004 – стал известен список победителей в основных номинациях Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» получил документальный фильм «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура. С 1956 года это – первый неигровой фильм, который удостоили такой чести. Картина – яростное обличение президента Джорджа Буша.



Именины отмечают: Василий, Кирилл, Симон, Таисия.