25.05.2017 06:00

Вознесение Христово: события 25 мая

Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.



// Facebook

Название этого праздника передает суть и смысл торжества. Согласно Священному Писанию, на сороковой день после празднования евреями Пасхи Иисус Христос пошел со своими аптостолами на Елеонскую гору. Там он отделился от земли и в облаке вознесся прямо на небеса. После этого сын Бога занял место по правую руку от своего любимого Отца и приготовился править над всей Землей. Соответственно, Вознесение Господне можно считать гарантией того, что души людей будут спасены от греха и смерти и станут подниматься на небеса.



Число "40" – не случайное. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества.



Этот праздник – выражение надежды на то, что отныне всем людям, верующим во Христа, открыт путь на небо, куда Христос первым вознес искупленную и восстановленную человеческую природу.



В народном календаре день Вознесения Господня был днем памяти умерших родителей и предков. Для того, чтобы умилостивить их, а также полевых духов, верующие пекли блины, варили яйца, жарили яичницу и ели все это дома и в поле, в перерывах между работой, так как праздник Вознесения совпадает с разгаром полевых работ.



В память Вознесения Господня пекли большие продолговатые пироги, верхняя корка которых выкладывалась поперек перекладинами (не более семи, так как считалось, что есть семь небес). Эти пироги приносились в церковь, и над ними совершали молебствия, после чего одна часть их отдавалась притчу, а другая – нищим. Эти пироги назывались лесенками, лестовками, лествицами.



Приметы праздника:



Считается, что на Вознесение Господне ничего не следует делать по дому, иначе неудача будет преследовать вас весь год.



Что ни попросишь в этот день в молитве у Всевышнего, обязательно исполнится, только не нужно просить больших денег и богатства.



Если на Вознесение будет идти сильный дождь – к неурожаю и вообще не предвещает ничего хорошего, только болезни.



Если после Вознесения будет стоять постоянная жара – тогда можете смело идти купаться, не думая о том, что можете заболеть.



Если курица в этот день снесла яйцо, то его не следует кушать. Необходимо прочитать заговор над ним от различных неприятностей и отнести на чердак. Тогда никто не сможет нанести вам вред или порчу, пока яйцо будет находится у вас на чердаке.



На Вознесение было принято несколько веточек обычной березы заплетать в косу, и гадать, таким вот интересным способом, выйдет ли девушка замуж в этом году. Если за 10 дней до праздника Троицы эти веточки березы не завяли, то свадьбе в этом году обязательно быть.



* * *



Идея посвятить 25 мая пропавшим детям родилась в Америке. Учреждение Международного дня пропавших детей стало попыткой привлечь внимание мировой общественности к проблеме пропажи несовершеннолетних, к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.



25 мая 1979 года по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, но поиски не увенчались успехом. Спустя четыре года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.



Вскоре данную инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный День пропавших детей и установлена его дата – 25 мая.



Символом дня является изображение синей незабудки, а 25 мая, в Международный день поиска пропавших детей, волонтеры будут раздавать синие ленточки – в знак того, что тысячи людей во всем мире помнят о пропавших и пока не найденных малышах и хотят, чтобы они вернулись домой.



***



В 2009 году Европейская тироидная ассоциация предложила отмечать 25 мая Всемирный день щитовидной железы. Эту инициативу поддержали и другие врачебные сообщества подобной направленности, работающие в Азии, Северной и Латинской Америке.



Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30 процентов взрослых людей, зоб (увеличение железы в результате дефицита йода) – у 10–30 процентов.



Между тем, большинство заболеваний этого важного органа («щитовидка» вырабатывает гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и роста клеток) на сегодняшний день считаются излечимыми. Что касается заболеваний, вызванных дефицитом йода, то их вполне можно предотвращать – например, с помощью программ всеобщего йодирования пищевой соли, которая действует во многих странах мира.



***



25 мая 1963 года на 1-й конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) была создана межгосударственная Организация африканского единства (ОАЕ). Этот день, когда был подписан ее устав тридцатью африканскими странами, по решению ООН, ежегодно отмечается как День освобождения Африки.



***



А еще 25 мая отмечается дивный праздник – День полотенца. Он посвящен памяти известного британского писателя, автора юмористических фантастических произведений, Дугласа Адамса. В своем романе «Автостопом по галактике» Адамс описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь. Впервые этот день отмечался в 2001 году, через две недели после его смерти 11 мая. В этот день поклонники его творчества носят с собой полотенце.



Также в этот день...



В 5493 году до н. э. был сотворен мир. Хотя это все же условная дата, от которой вела летосчисление александрийская хронология.



996 – в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь.



1709 – русский отряд полковника Яковлева разрушил Запорожскую Сечь за переход части запорожских казаков на сторону Мазепы. Но 1734 году на месте Старой Сечи была создана Новая Сечь.



1889 – родился Игорь Иванович Сикорский, авиаконструктор, создатель первых русских самолетов и первых американских вертолетов.



1926 – в Париже Самуилом Шварцбардом, уроженцем города Измаил, убит глава Директории Украинской Народной Республики Симон Петлюра. Согласно некоторым источникам, убийца был анархистом, лично знакомым с Нестором Махно, с которым накануне убийства Петлюры он попытался поделиться своими планами. Согласно воспоминаниям самого Махно, тот попробовал отговорить Шварцбарда от убийства и даже предупредить Петлюру, но тщетно. Позже Нестор Махно согласился выступить на суде по делу Шварцбарда и свидетельствовать в пользу Петлюры, отрицая, в частности, антисемитизм украинского лидера.



1939 – родился сэр Йен МакКеллен, британский актер, признанный мастер шекспировского репертуара. Впрочем, обычному зрителю он больше известен как маг Гэндальф из «Властелина колец» или мутант Магнето из «Людей Х».



1941 – родился Олег Даль, актер Большого театра и кино.



1942 – родился Александр Калягин, актер и режиссер («Прохиндиада», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Старый Новый год», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Свой среди чужих, чужой среди своих»).



1948 – родился Клаус Майне, вокалист «Scorpions».



1963 – родился Майк Майерс, канадский актер, комик, сценарист и продюсер фильмов. Остин Пауэрс, короче.



1971 – родилась Кристина Орбакайте, певица и актриса, дочь Аллы Пугачевой.



1976 – родился Киллиан Мёрфи, ирландский актер («Завтрак на Плутоне», «28 дней спустя», «На краю», «Пекло»).



1977 – в кинотеатрах начался показ фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», ставшего первым по размерам кассовых сборов. А ровно 6 лет спустя на экраны США вышел фильм «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая».



1979 – родилась Маша Ефросинина, украинская телеведущая.



1996 – в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.



2001 – в Сан-Франциско появился совершенно новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин, который представляет собой совершенно новый вид топлива — биодизельный.



2003 – мультипликационный фильм «Ежик в тумане» Юрия Норштейна признали лучшим мультфильмом всех времен и народов. Об этом объявили устроители открывшегося в Токио «Мультипликационного фестиваля Лапута». Оргкомитет фестиваля обратился к 140 мультипликаторам и кинокритикам из разных стран мира с просьбой назвать лучших 20 мультфильмов.



2014 – Петр Порошенко избран Президентом Украины.



2016 – Надежда Савченко вернулась в Украину из российского плена.



Именины отмечают: Герман, Денис.