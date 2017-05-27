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27.05.2017  09:00   

День печатника: события 27 мая

Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.


Tochka.net

Этот день является профессиональным праздником работников, так или иначе связанных с книгопечатанием, согласно Указу Президента № 563/99 от 25 мая 1999 года.

Первой украинской типографией можно считать краковскую типографию Швайпольта Фиоля, в которой в 1491 году появились первые книги, напечатанные кириллицей. Типография Фиоля издавала книги для Украины и смежных стран, она начала издание книг на кириллице в той форме, которую продолжили типографии в Украине.

Первую типографию в Украине учредил во Львове Иван Федоров-Федорович. Она действовала на протяжении 1573-1575 годов, а первой изданной на украинских землях книгой стал «Апостол» (в 1574 году), который исторически положил начало развитию книгопечатания в Украине.

Настоящим шедевром печатного искусства стала Острожская Библия, завершенная в 1581 году. Острог стал также первым в Украине центром издания тогдашней публицистики, которую более поздние исследователи назвали «полемической литературой».

Одной из ячеек книгопечатания в Украине была Печерская Лавра. Основанная в 1616 году Киевская лаврская типография работала три столетия.

Кроме типографий кириллического шрифта, в Украине работали и латинско-польские: первой была действовавшая в 1592—1602 годах небольшая типография во Львове.

Всего в Украине в 1574-1648 годах действовали 25 типографий. Главными центрами издательской деятельности были большие торговые города — Киев, Львов, Острог. Здесь имелись не только кадры ремесленников, книжников, редакторов, но и возможности более широкого сбыта. При больших типографиях были свои книжные магазины. Продажей книг занимались также работники типографий, купцы и лавочники, которые распространяли книги вместе с другими товарами.

Был у Украины и негативный опыт разрушения книгоиздания, начиная с 1720 года, когда Петр І запретил своим указом книгоиздание на украинском языке. Украинское книгоиздание временами чуть теплилось, но не умирало. Даже в сложный период между Первой и Второй мировыми войнами в Галичине существовало около 50 украинских издательств.

В настоящее время в сфере издательской деятельности в Украине действует порядка 6000 предприятий, где работает более 45 тысяч человек (от продавцов в книжных магазинах и киосках до руководителей крупных издательских центов и медиамагнатов) и последняя суббота мая – праздник для каждого из них.

Также в этот день...

В 1878 году появилась на свет Айседора Дункан, американская балерина, одна из основоположниц танца модерн.

1895 – английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

1930 – американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеющуюся ленту. В сентябре компания 3M выпустила ее в продажу под названием «cкотч» (scotch). Новинку использовали для защиты стекла автомашины при покраске.

1937 – в Сан-Франциско торжественно открылся мост над проливом Золотые ворота – один из красивейших в мире. Мост длиной 1280 метров с шестью рядами движения и двумя пешеходными дорожками подвешен на двух главных канатах толщиной 93 см, закрепленных на стальных опорах высотой 227 м. Мост используют и многочисленные самоубийцы.

1960 – мир вступил во «время колокольчиков»: на свет появился поэт и музыкант Александр Башлачев.

1967 – родилась Мария Шукшина, российская актриса, телеведущая. Старшая дочь актера, режиссера и сценариста Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

1970 – родился Джозеф Файнс, английский киноактер («Влюбленный Шекспир», «Враг у ворот»), младший из братьев.

1971 – родился Пол Беттани, английский киноактер («Код да Винчи», «Игры разума», «Хозяин морей: на краю земли»).

1978 – Владимир Высоцкий выступает в Харьковском театре музыкальной комедии. После этого состоятся еще два харьковских концерта: во Дворце студентов и Дворце спорта.

1985 – жители английской деревушки Гуд-Истер за 7 часов сплели гирлянду из цветов длиной 2120 метров.

1988 – американцем Дейлом Нельсоном в Пенсильвании был установлен рекорд: за 24 часа он сделал 301 прыжок с парашютом.

1991 – в Книгу рекордов Гиннесса попали два американских затейника: Джеймс Деди метнул виноградину на 99.82 м, а Пол Джей Тавилла сумел поймать ее ртом.

1994 – День рожденья питерской рок-группы «Сплин». Когда к уже существовавшему иконотриптиху (хотя на тот момент Васильев еще не был музыкальной иконой) Васильева, Морозова (Морриса) и Николая Ростовского прикрепились еще два музыканта – Николай Лысов и Стас Березовский, отпали всякие сомнения в том, что новая группа будет! И будет несказанно популярна на земле своих соотечественников. Плюс – далеко за ее пределами. До официального названия «Сплин» коллектив именовался иначе – «Митра». Однако после вечеринки в честь записи альбома «Пыльная быль», которая случилась 27 мая, гитарист Березовский и барабанщик Лысов вошли в состав «Сплина».

2000 – с самого утра в Италии были остановлены компьютеры всех информационных агентств. Таким образом началась 24-часовая забастовка всех сотрудников средств массовой информации. Журналисты требовали возобновления общенационального трудового соглашения. Короче, повышения зарплаты хотели.

2000 – преподаватель Хартфордширского университета (Великобритания) Ричард Вайзмен организовал в Лондоне погоню за призраком обезглавленной британской королевы Екатерины. В погоне принимали участие несколько сот человек. По данным Вайзмена, призрак Екатерины, казненной собственным мужем королем Генрихом VIII (основателем англиканской Церкви), особенно активно перемещается в лондонском дворце Хэмптон и его окрестностях. Версию Вайзмена полностью подтверждал в интервью «Guardian» пресс-секретарь королевского дворца, которая заявила, что существование и… гм… жизнедеятельность призрака подтверждаются многими прямыми и косвенными признаками. Для локализации призрака королевы использовались специальные приборы термического наблюдения.

2009 – на базе Национального авиационного университета создан Институт Аэронавигации.

2015 – прокуратуры Швейцарии и США арестовали 7 высших должностных лиц ФИФА и всего 14 человек — по обвинению в коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании денег

Именины отмечают: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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