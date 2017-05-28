28.05.2017 09:00

День пограничников и химиков: события 28 мая

Традиционно 28 марта парки и скверы заполняют люди в зеленых беретах и фуражках – в Украине отмечается День пограничника.



// dnepr.com

Свое начало День пограничника ведет с далекого 1918 года, когда 28 мая была создана и узаконена Пограничная охрана Российской Советской Федеративной Социалистической республики (РСФСР). До этого рубежи молодой Советской республики охраняли офицеры Управления отдельного корпуса пограничной стражи, которые в последствии перешли в Главное управление пограничной охраны.



В Украине праздник пытались перенести на 4 ноября, в честь создания в 1991 году Украинских пограничных войск на базе Западного пограничного округа. Но эта дата не прижилась, и в 2003 году вступил в силу Закон «О государственной пограничной службе Украины», установивший профессиональный праздник защитников родины 28 мая.



Основными функциями Государственной пограничной службы Украины являются: охрана государственной границы Украины на суше, море, реках и озерах с целью недопущения незаконного изменения прохождения ее линии, обеспечение соблюдения режима государственной границы и пограничного режима, осуществление пограничного контроля и пропуска через государственную границу Украины лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества, а также выявление и пресечение случаев незаконного их перемещения, охрана суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, ведение разведывательной, информационно-аналитической и оперативно-розыскной деятельности в интересах обеспечения защиты государственной границы Украины, участие в борьбе с организованной преступностью и противодействие незаконной миграции.



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Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается День химика.



Именно химикам женщины должны быть благодарны за их активное участие в создании необычных стиральных порошков, новых линий косметики и нервущиеся колготки. Именно химикам мужчины должны быть благодарны за создание новых сортов автомобильных масел с запахом лимона, пленяющих всех не страдающих насморком женщин.



Привычная для нас наука химия имеет свой конкретный год рождения – 1661. Именно в том году ирландский химик Роберт Бойль (1627-1691) в книге «Химик-скептик» смело и убедительно, для того времени, сформулировал предмет химии. По его определению, химия – это исследование состава разных веществ и поиск новых химических элементов.



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А еще сегодня Международный день оптимизатора (день SEO). Это праздник сотрудников, занятых поисковой оптимизацией – комплексе мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей. Обычно, чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. Короче, без поллитры не разберешься, поэтому оптимизируем ее до литра...



Также в этот день...



В 1569 году была подписана Люблинская уния, объединившая Польшу и Литву в Речь Посполитую – государство с единообразным устройством, общей денежной системой и сеймом. Литва сохранила частичную автономию: особое законодательство и суды, казну, войско, ряд должностей. Официальным языком Литвы остался белорусский.



1738 – родился Жозеф Гильотен, французский врач и политик. Существует распространенное представление, что Гильотен был казнен на изобретенной им гильотине. Это не так, он умер естественной смертью в возрасте 76 лет. После смерти Гильотена члены его семьи просили правительство изменить название гильотины, но им было отказано. Тогда семья изменила собственное имя.



1742 – в Лондоне сооружен первый крытый плавательный бассейн.



1756 – изобретен майонез. Существует несколько версий происхождения майонеза. Наиболее достоверная свидетельствует о том, что весь процесс происходил во французском городе Маон, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны (1756-1763). Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами – остались только растительное масло, яйца и лимоны. Повар решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным. И был назван «майонезом» – по-французски «mayonnaise», то есть «маонский».



1830 – президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году; некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путем и обратились в высший федеральный суд, который, однако, подтвердил, что они не являются гражданами США и потому не защищены конституцией.



1871 – после недели кровавых боев разгромлена Парижская коммуна. В ходе боев и казней погибли 25 тысяч коммунаров, около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или высланы на каторжные работы в Новую Каледонию и Алжир.



1877 – родился Максимилиан Волошин, русский поэт, критик, художник, общественный деятель.



1904 – после катастрофического провала в Париже Джакомо Пуччини впервые представил в Брешии кардинально переработанную оперу «Мадам Баттерфляй», которая имела на этот раз потрясающий успех.



1908 – родился Ян Флеминг, английский писатель, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде.



1916 – умер Иван Франко, украинский писатель.



1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки, – «Грэмми».



1962 – родился Андрей Панин, актер театра и кино (фильмы «Нежный возраст», «Водитель для Веры», сериал «Каменская»).



1968 – родился Алексей Лебединский, питерский певец, известный как профессор Лебединский и друг гениев русского евроденса из «Русского Размера». («Я убью тебя, лодочник», «Бегут года»).



1968 – родилась Кайли Миноуг, австралийская поп-певица и актриса.



1973 – родилась Мария Миронова, российская актриса (фильмы «Русский бунт», «Свадьба», «Олигарх», «Ночной дозор», «Дневной дозор»).



1988 – харьковский футбольный клуб «Металлист» стал обладателем Кубка СССР по футболу. В финальном матче он выиграл у московского «Торпедо» со счетом 2:0 (голы забили Баранов и Аджоев).



1997 – в Киеве Россия и Украина подписали пакет документов о разделе Черноморского флота.



Именины отмечают: Дмитрий, Макар.