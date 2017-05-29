День миротворцев: события 29 мая

В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
29 мая 1948 года - это день, когда первая миротворческая миссия ООН - Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия - приступила к операциям в Палестине.
Теперь 29 мая - это день, в который отдается дань уважения всем, кто отслужил или продолжает участвовать в миротворческих операциях ООН, за высокий уровень профессионализма, преданность, и отвагу. Этот день является также днем памяти тех, кто отдал жизнь за дело мира.
С момента учреждения первой миссии миротворческая деятельность организации была нацелена на оказание странам, страдающим от конфликтов, помощи в создании условий для обеспечения устойчивого мира. В общей сложности ООН провела 63 миротворческие операции.
В настоящее время в составе всех 20 проводимых организацией операций в пользу мира служат более 100 000 военнослужащих и гражданских специалистов.
Более 100 стран предоставляют ООН своих миротворцев. При этом наибольшая доля приходится на Пакистан, Индию и Бангладеш - эти страны совместно обеспечивают более 35% всех "голубых беретов". Расходы по финансированию операций по поддержанию мира - более $5 млрд. в год - несут в основном европейские страны, Япония и Соединенные Штаты.
Нынешние миротворцы действуют в качестве администраторов и экономистов, полицейских и юристов, саперов и наблюдателей за выборами, наблюдателей за соблюдением прав человека и специалистов по гражданским вопросам, гендерной проблематике и управлению, оказывают гуманитарную помощь и экспертные услуги в областях коммуникации и общественной информации.
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А еще 29 мая Всемирной организацией гастроэнтерологов объявлено Всемирным днем здорового пищеварения – в этот день 1958 года был принят Устав этой организации.
Каждый год выбирается тема Всемирного дня здорового пищеварения: все мероприятия дня посвящаются определённой гастроэнтерологической проблеме, способам её лечения и профилактики.
Тема 2017 года – «Воспалительные заболевания кишечника: эволюция терапии при развивающейся болезни».
Также в этот день...
В 1453 году столица Византийской империи Константинополь пал под ударами турков и был переименован в Стамбул.
1590 – в царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало заселения Сибири.
1802 – физик и основоположник электрометаллургии академик В.В.Петров открыл явление электрической дуги.
1874 – родился Гилберт Кит Честертон, английский романист, новеллист, эссеист. «Проверку временем» выдержали детективные рассказы Честертона: цикл об отце Брауне и сборник «Человек, который знал слишком много» (1922).
1900 – компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Позднее это слово станет нарицательным, и эскалаторами буду называть все самодвижущиеся лестницы, которые станут неотъемлемой частью нашей жизни.
1910 – состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 000 долларов.
1913 – в Париже со скандалом прошла премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная» (хореограф – Вацлав Нижинский).
1917 – родился Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент США, смерть которого стала самым популярным и загадочным сюжетом о покушениях.
1927 – родился Игорь Дмитриев, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР (фильмы «Собака на сене», «Приключения принца Флоризеля»).
1953 – родился Александр Абдулов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.
1953 – новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Норгеем Тенцингом впервые покорена Джомолунгма, высочайшая вершина на Земле.
1958 – родилась Аннет Бенинг, американская актриса («Красота по-американски», «Кидалы», «Марс атакует», «Театр»).
1959 – родился Эдриан Пол, англо-американский актер. Бессмертный телесериальный шотландец. Горец, то бишь.
1959 – родился Руперт Эверетт, англо-американский актер («Звездная пыль», «Красота по-английски», «Сон в летнюю ночь», «Лучший друг», «Как важно быть серьезным»).
1964 – в Москве состоялся Прощальный матч Льва Яшина.
1965 – основан Донецкий национальный университет.
1967 – родился Ноэл Галлахер, гитарист английской группы «Oasis».
1975 – на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика – «БелАЗ-7520».
2009 – Президент США объявил о создании в Белом доме отдела по кибербезопасности, во главе с «киберцарем».
Именины отмечают: Александр, Георгий (Егор, Юрий), Ефрем, Касьян, Модест, Федор.
Выходной хорош как для светских мероприятий, так и для активного отдыха. Главное – не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
Последние весенние выходные обещают облачную погоду с небольшими кратковременными дождями.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
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