30.05.2017 06:00

День, когда ветры свистят: события 30 мая

В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.



liveinternet.ru

В старину говорили, какова Евдокия – таково лето.

Еще приметы: на Евдокию-свистунью ветры свистят. Если луна родилась в дождливую Евдокию – к мокрому лету, а если еще дует северный ветер – к холодному лету.



Также в этот день...



30 мая в далеком 1431 году в Руане была сожжена национальная героиня Франции Жанна д’Арк. Католическая церковь празднует этот день как День святой Жанны д’Арк. Мы хоть и не католики, и не святые, но выпить все-таки можем. Особо смелым после изрядной доли горячительного предлагается попрыгать через костер. Для поднятия тонуса, так сказать.



1593 – если верить некоторым источникам, под Лондоном в стычке в трактире погиб английский поэт Кристофер Марло. Есть версия, что на самом деле Марло избежал смерти и недоброжелателей и продолжил писать стихи, но уже под именем Вильям Шекспир.



1631 – во Франции вышла газета под названием «La Gazette». Ее издателем стал дворянин Т.Ренодо, получивший патент на распространение новостей по территории Франции, а само название произошло от наименования мелкой итальянской монеты (gazetta), которой платили венецианцы в 16 веке за рукописный листок новостей. Вот так с легкой руки Ренодо слово «газета» и вошло в обиход, оставшись во многих европейских языках для обозначения периодического новостного печатного издания.



1853 – родился Винсент Ван Гог, голландский живописец, рисовальщик, офортист и литограф, один из крупнейших представителей постимпрессионизма.



1896 – первая автоавария в Нью-Йорке. Автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста сломана нога.



1896 – в Москве во время празднества по случаю коронации Николая II произошла Ходынская катастрофа.



1912 – родился Лев Ошанин, поэт-песенник, автор популярных патриотических песен («Пока я дышать умею», «Дети разных народов», «Ничего не вижу», «Эх, дороги»), лауреат Государственной премии СССР.



1934 – родился Алексей Леонов, космонавт, первым вышедший в открытый космос.



1937 – родился Александр Демьяненко, киноактер. Шурик, он и в Африке Шурик.



1953 – в журнале Nature была опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК – двойную спираль.



1979 – в Лондоне состоялся самый массовый детский утренник – в нем приняли участие 160 тысяч детей.



1992 – в Киеве создана музыкальная группа «Грин Грей».



Именины отмечают: Адриан, Афанасий, Евдокия, Евфросиния, Степан.