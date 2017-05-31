31.05.2017 06:00

День блондинок: события 31 мая

В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.



eventnn.ru

Международный день блондинок ведет свою историю из США: именно там в 2001 году феминистически настроенная группа женщин-юристов организовала первый праздник.



Героини множества анекдотов, заложницы перекиси водорода и парикмахерского искусства, невинные жертвы гламура, повелительницы соляриев и силикона, любимицы настоящих джентльменов и обладательницы гиперженской логики, все они имеют повод достойно отметить свое право на существование.



Кстати, как считают ученые, настоящая блондинка – явление редкое, и по их подсчетам уже к 2202 году натуральные блондинки окончательно исчезнут с лица Земли.



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Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака. Перед мировым сообществом была поставлена задача – добиться того, чтобы в XXI веке проблема табакокурения исчезла. XXI век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином продолжается.



По данным ВОЗ, за пять лет – с 2009 по 2014 год – количество курильщиков среди украинцев сократилось с 10,1 до 8,1 миллиона человек, или на 20%.



Также в этот день...



В 1223 году состоялось первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси.



1787 – в Англии организован первый в мире крикетный клуб.



1819 – появился на свет Уолт Уитмен, американский поэт («Листья травы»).



1859 – начали отсчет времени часы Биг-Бена в Лондоне.



1868 – в парке парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка. Длина трассы составила 1200 метров. Победителем стал англичанин Джеймс Мур. Это событие принято считать датой рождения велоспорта.



1884 – американский доктор Джон Харви Келлог запатентовал пшеничные хлопья, которые он придумал, разрабатывая вегетарианскую диету для своих пациентов.



1892 – родился Константин Паустовский, писатель.



1930 – родился Клинт Иствуд, американский актер («Непрощенный», «Хороший, плохой, злой», «На несколько долларов больше»), режиcсер («Малышка на миллион» – Оскар 2005 года, «Подмена», «Таинственная река», «Гран Торино»), продюсер, композитор, сценарист.



1933 – родился Георгий Бурков, актер («Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Они сражались за Родину», «Печки-лавочки»).



1938 – украинец Антон Губенко совершил первый в истории советской авиации таран и остался жив.



1946 – в Киеве создано самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова.



1955 – родился Владимир Кузьмин, певец, композитор, гитарист.



1961 – родилась Виктория Руффо, мексиканская сериальная актриса («Просто Мария», «Во имя любви», «Мачеха»).



1965 – родилась Брук Шилдс, американская киноактриса («Голубая лагуна», «Сахара», «Прелестный ребенок»).



1973 – родилась Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай), российская эстрадная певица.



1979 – родился Колин Фарелл, ирландско-американский актер («Особое мнение», «Телефонная будка», «Залечь на дно в Брюгге», «Рекрут»).



1989 – на учредительной конференции в Неаполе образовали Международную ассоциацию украинистов.



1997 – подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.



2003 – в Екатерининском дворце Царского Села состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты.



2003 – король Свазиленда (небольшого государства на юге Африки, граничащего с ЮАР) Мсвати объявил причиной всех мировых бед женщин, которые ходят в брюках. Как сказал последний абсолютный монарх Африки, в радиообращении к нации: «Библия говорит, что проклятие падет на тех женщин, что носят брюки».



Именины отмечают: Александра, Андрей, Давыд, Денис, Ираклий, Исаак, Клавдия, Кристина, Матрена, Павел, Петр, Семен, Юлия.