01.06.2017 06:00

День защиты детей: события 1 июня

В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.



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Международный день защиты детей – это не только один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответственность за них.



Так исторически сложилось, что главный ресурс человеческой расы – дети – оказался самым незащищенным. Из-за нефти развязываются войны, из-за золота люди укладывали других из кольта, но воплощение будущего оказалось второстепенным.



Почему эта перманентная несправедливость была незамечена вплоть до ХХ века – история умалчивает, за что ей конкретный антиреспект. Но в 1949 году женщины (кто же еще) этот парадокс похоронили. В ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин День защиты детей стал реальностью. Впервые этот день отмечался в 1950-м году.



Кроме этого дня, детям посвящены «Всемирный день ребенка» (20 ноября) и «День защиты детей Африки» (16 июня).



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С 2013 года 1 июня по инициативе ООН отмечатся еще один «семейный» праздник – Всемирный день родителей.



Цель праздника – напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь – родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания.



Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности являются основными воспитателями и учителями своих детей, готовя их к счастливой, полноценной и продуктивной жизни.



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«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» — эта фраза в полной мере относится к 1 июня — дате, когда весь мир отмечает Всемирный день молока.



Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. С тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах мира.



Цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.



Также в этот день...



В 17 году до н. э. на секулярных (вековых) играх 1–3 июня римский принцепс Август отметил начало новой эры – эры всеобщего мира. Ее высшими ценностями он провозгласил верность, мир, честь, нравственность и мужество. Первые секулярные игры – праздник жертвоприношения подземным богам – состоялись в 249 г. до н. э. во время первой Пунической войны и должны были затем повторяться каждые сто лет, но в 49 г. до н. э. не состоялись из-за гражданской войны. Август восстанавил древнюю традицию.



1495 – первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор. Отмечается как Международный день виски.



1804 – родился Михаил Иванович Глинка, русский композитор, родоначальник русской классической музыки («Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», «Камаринская», «Ночь в Мадриде»).



1862 – на всей территории США запрещено рабство.



1863 – первый управляемый полет на дирижабле «Аэрон-1» без двигателя. Дирижабль мог отрываться от земли, летать против ветра и совершать плавную посадку. Это происходило за счет перемещения кабины и наклона дирижабля вверх или вниз. Полет совершался за счет сброса балласта.



1869 – американский изобретатель Томас Алва Эдисон получил первый патент на электрический регистратор голосования.



1880 – в здании банка Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) установлен первый платный телефон – предтеча телефонов-автоматов.



1881 – в Харькове начал функционировать водопровод.



1925 – создана американская автомобильная компания «Крайслер».



1926 – родилась Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Мортенсон), американская актриса.



1935 – в Англии введены экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.



1937 – родился Морган Фримен, американский актер. Примечателен тем, что все фильмы, в которых он играл, были номинированы на «Оскар».



1938 – вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил ¢10, к 1995 сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше $75 000. Автором приключений Супермена был Джерри Сигел, а художником – Джо Шустер.



1955 – родилась Евгения Симонова, актриса («В бой идут одни старики», «Афоня», «Обыкновенное чудо»).



1965 – писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.



1967 – вышел альбом «Битлз» «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» – лучший альбом всех времен и народов по версии журнала «Rolling Stone».



1974 – родилась Аланис Мориссетт, канадская певица.



1980 – начал работу телеканал Теда Тернера «CNN» (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.



1997 – в Екатеринбурге дебютировала группа «Чичерина».



Именины отмечают: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.