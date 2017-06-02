02.06.2017 06:00

Отказываемся от излишеств в еде: события 2 июня

2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).



// Facebook

Инициаторами его учреждения стала большая группа участников социальной сети для худеющих. Идея родилась как своеобразный ответ американскому празднику «Национальный день, когда можно есть все, что хочется».



Идея в короткие сроки получила довольно широкую поддержку, и была признана своевременной и нужной.



День здорового питания призван напомнить о том, что мы ответственны за то, чем мы питаем свой организм. И именно в этот день все, кто хочет стать стройнее и еще не приступил к реализации своей мечты, могут начать свой путь к стройности. Общее устремление упрощает решение задачи, облегчает первый шаг, дает точку отсчета. Долой излишество в еде и лишние килограммы! Да здравствует здоровое питание!



Также в этот день...



В 1537 году специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов. А 2 июня 1924 года все индейцы США получили американское гражданство.



1740 – родился маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, французский писатель, аристократ и философ. На протяжении более чем двух столетий идут споры, является ли творчество де Сада порнографией. Но однозначного ответа на этот вопрос пока не нашлось: из всего литературного наследия де Сада издаются только его скандально известные произведения, поэтому объективную оценку всему его творчеству дать крайне сложно. Однако, по его имени сексуальное удовлетворение, получаемое путем причинения другому человеку боли или унижений, получило название «садизм», а впоследствии слова садизм, садист стали употребляться и в более широком смысле.



1743 – родился граф Калиостро. Алессандро Калиостро, или точнее будет сказать, Джузеппе Бальзамо, был не обычным шарлатаном и обманщиком, он возвел ложь в третью степень и прославился в веках. Однако три гения – советский режиссер Марк Захаров, сверхактер Нодар Мгалоблишвили и сценарист Григорий Горин – облагородили его образ до неузнаваемости в фильме «Формула любви».



1821 – в Харькове состоялось освящение места, предназначенного под строительство колокольни Успенского собора – самого высокого из харьковских сооружений того времени. На следующий день началась кладка кирпича. Технический надзор за строительством поручен университетскому архитектору Тону, «которому и суждено было довести строительство до конца…» В 1840 году колокольня вчерне окончена, в 1841 на нее водружен крест, в следующем году произведены штукатурные работы. Окончательно строительство колокольни завершено только в 1844 году. «Высота колокольни вместе с куполом и крестом достигает 42 саженей. Колокольней своей харьковцы, таким образом, вправе гордиться, ибо она – одно из самых высоких зданий в России...»



1891 – по преданию, в этот день житель североирландского городка Милфорда Уильям Мак-Крам впервые в истории футбола ввел понятие «пенальти».



1896 – итальянец Гульельмо Маркони запатентовал радио. В том же году, 2 сентября, Маркони демонстрирует свое изобретение на равнине Солсбери, передав радиограммы на расстоянии 3 км.



1904 – родился Джонни Вейсмюллер, он же Тарзан. Великий пловец, ставя рекорд за рекордом в бассейнах, не думал, что его идеальная, заточенная под баттерфляй и кроль фигура проложит ему путь в большое кино, где он и сыграет Короля Джунглей. Тогда еще – черно-белого.



1919 – родился Юрий Трофимович Тимошенко, знаменитый артист эстрады. Друг Штепселя под псевдонимом Тарапунька.



1927 – в «Комсомольской правде» было опубликовано стихотворение Владимира Маяковского «Господин народный артист», ставшее началом травли великого певца Федора Шаляпина в России. Поводом же послужило письмо в эмигрантской прессе протоиерея Георгия Спасского, который благодарил певца за пожертвование 5000 франков в пользу голодающих детей русских беженцев в Париже. Этот поступок был воспринят советскими властями как помощь белогвардейским организациям, а результатом такой оценки и стала невиданная по размаху травля артиста, приведшая в конечном итоге к лишению его звания народного артиста и навсегда закрывшая перед ним путь к возвращению на родину.



1937 – родилась Юнна Мориц, поэтесса, знакомая даже детям легкими красивыми стихами «Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей» и «Букет котов».



1953 – спустя 16 месяцев после смерти своего отца, короля Георга VI, в Вестминстере была коронована 27-летняя Елизавета II. Это событие стало одной из первых международных новостей и полностью освещалось телевидением. Цветную телепередачу вели все три американских телеканала и Би-би-си, хотя большинство зрителей тогда пользовались черно-белыми телевизорами. В отличие от современного прямого эфира, передача сигнала шла по телефонным линиям с некоторой задержкой, поскольку спутниковой связи тогда еще не было.



1955 – день основания космодрома Байконур.



1973 – в центре Амстердама открылся Музей Винсента ван Гога.



1977 – родился Закари Куинто, американский актер, получивший известность благодаря роли серийного убийцы Сайлара в сериале «Герои» и роли коммандора Спока в фильме 2009 года «Звездный путь».



1997 – умер Николай Озеров, спортивный комментатор. Голос этого человека знала и любила вся страна – Озеров был неотъемлемой частью советского спорта, и обо всех самых громких спортивных победах люди узнавали, прежде всего, от него.



1997 – умер Женя Белоусов, эстрадный певец. «Весь образ – от биографии до публичных высказываний – был придуман продюсерами, создавшими куклу под именем Женя Белоусов. В результате 25-летний мужчина, отец 2-летней дочери, стал 18-летним невинным юношей, а его родителями страна считала продюсеров Дорохина и Воропаеву. Конферансье даже запрещалось объявлять «Евгений Белоусов» – только «Женя». У них языки не поворачивались. Это был первый на советской эстраде проект, построенный по западным технологиям», – рассказывает документалист Михаил Файнштейн.



2010 – депутаты Национальной ассамблеи Квебека единогласно приняли законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа и провозгласили День памяти жертв Голодомора.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Тимофей.