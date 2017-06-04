04.06.2017 09:00

Троица: события 4 июня

Православные отмечают один из главных христианских праздников: День Святой Троицы, Пятидесятницу, Сошествие Святого Духа.



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День Святой Троицы получил свое название, потому что согласно христианскому вероучению с момента сошествия Святого Духа на апостолов открылась третья ипостась триединого Бога, и во всей полноте началось участие в спасении человека трех лиц божества – Отца, Сына и Святого Духа.



Этот день считается днем рождения Новозаветной Церкви и торжественно празднуется с древнейших времен. На Руси Троицу начали праздновать через 300 лет после крещения князем Владимиром.



На Троицу православные украшают дома и храмы зелеными веточками, цветами. Обычай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.



В Украине праздник Троицы тесно связан с проводами весны и встречей лета – Зелеными праздниками. Неделя перед Троицей называется «зеленой», «клечальной» или «русальной», а три дня перед Троицей и три дня после нее собственно и носят название Зеленой недели. Во время Зеленых праздников цветет овес, люди украшают зеленью и цветами свои дома, девушки плетут венки. А еще, по поверьям, в это время просыпаются мертвецы и выходят из воды русалки. Наши предки еще с дохристианских времен верили, что в это время русалки пытаются утащить человека к себе на дно. Купаться нельзя даже дома. В прошлом три праздничных дня наши предки старались близко не подходить к воде, даже чтобы просто умыться.



В старину после утренней службы начинались массовые народные гуляния, песнопения, хороводы, активные игры и конкурсы на воздухе. Вечером девушки водили хороводы, а парни присматривали себе невест. Девушки из цветов и трав плели венки и пускали по воде. Некоторые венки тайно дарились избранникам в знак любви.



Троицкие травы сушили и впоследствии использовали как лекарство и средство от разных бед. По приметам, такая зелень охраняет дом от грозы.



Сухари от троицкого каравая хранили до свадьбы и добавляли в свадебный пирог молодоженам в знак счастья и любви.



Приметы, запреты и гадания



Березовые веточки, вставленные за рамы окон, за наличники, ставни, зеленая трава, разбросанная по горнице, символизировали хорошее урожайное лето.



Осуждался в деревне любой крестьянский труд на Троицу: ни в поле, ни в доме нельзя было заниматься делами, кроме приготовления еды. Купаться тоже было нельзя, потому что это время – время русалий, когда русалки могут заманить к себе на дно.



За день до Троицы, в родительскую субботу все ходили на кладбище – помянуть родственников, если кто-то не попадал в этот день, считалось, что он зазывал к себе умерших, а они, в свою очередь, уведут кого-нибудь из дома (то есть родственник умрет). Поэтому перед Троицей и поминальный ужин оставляли, и одежду умерших на ограду вывешивали – и помянуть, и смерть отодвинуть, отогнать.



Старые женщины именно в Троицу ходили на кладбище обметать могилы березовыми вениками – считалось, что злые духи отступают при этом, а умершие радуются и содействуют миру, согласию и богатству во всей деревне.



На Троицу никогда не гуляли свадеб, а сватанье, наоборот, поощряли. Считалось, если на Троицу посватаются, а на Покров поженятся, значит, жизнь у этих супругов будет долгой, счастливой, в любви и согласии.



А следующий день после Троицы – Духов день. Земля считалась именинницей, на ней также не работали, а поутру ходили на поиски кладов, потому, что в свои именины хорошему человеку земля обязательно откроет что-то ценное.



На Троицу, во время русалий, девушки гадали на судьбу, на суженого, с трепетом ждали сватов. Самые распространенные гадания – «завивание» березки и плетение венков. Накануне Троицы девушки уходили в лес, наклоняли верхушки молодых березок и сплетали из веточек венок – «завивали», если по приходу в Троицу к своей березке девушка видела, что она развилась или повяла – хорошего ждать не придется. Если осталась прежней – будет и свадьба, и любимый суженый, и богатство в доме.



Плести венки – тоже обычай на Троицу. Плели девушки в компании, мужчин не допускали к себе, если парень видел чей-то венок, это было плохой приметой, «сглазом» девушки. Венки плели прямо в Троицу и шли с ними к реке. Там спускали на воду: куда поплыл – оттуда и жених будет, остался у берега – не выйдет девушка замуж, ну, а если утонул – и ей в этом году умереть. Да еще венки не руками снимали с головы, а наклонялись так, чтобы они сами в воду падали.



Чтобы суженый приснился, клали березовые веточки под подушку.



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Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.



По статистике, кариес – это самая распространенная в мире болезнь, с которой сталкиваются 95-98% взрослого населения планеты.



Кариес – это патологический процесс, который возникает после прорезывания зубов, во время этого процесса происходит размягчение твердых тканей зубов и образование полостей.



Специалисты отмечают, что у детей эта болезнь встречается в пять раз чаще, чем бронхиальная астма. Примерно 80% подростков ко времени окончания школы хотя бы раз успели побывать у стоматолога по причине кариеса. Также сегодня очень сложно встретить взрослого человека, у которого не было бы пломб.



Хотя кариеса можно отнести к наименее заметным болезням, он таит в себе огромную опасность. Эксперты ВОЗ утверждают, что заболевания полости рта имеют общие факторы риска с четырьмя хроническими болезнями: раком, диабетом, сердечными и респираторными заболеваниями. Именно поэтому важно уделять время своим зубам с раннего возраста и, по необходимости, посещать стоматолога.



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Сегодня Международный день невинных детей – жертв агрессии. Эта дата отмечается ежегодно 4 июня начиная с 1983 года.



Международный день невинных детей был учрежден специальной резолюцией ООН. Основной причиной принятия резолюции стало большое число жертв среди мирного населения в ходе вторжения Израиля в Ливан летом 1982 года. День отмечается в годовщину налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана (4 июня 1982 года, еще до начала вторжения), в результате которого погибло 60 человек.



Целью этого Дня является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психической и духовной обработке



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Ежегодно в первое воскресенье июня в Украине отмечается День работников водного хозяйства.



По многолетним наблюдениям потенциальные водные ресурсы речных вод составляют 209,8 куб. километров, из которых 25% формируется в пределах Украины, остальные поступают из Российской Федерации, Беларуси, Румынии. Доступные для широкого использования водные ресурсы формируются в основном в бассейнах Днепра, Днестра, Северского Донца, Южного и Западного Буга, а также малых рек Приазовья и Причерноморья.



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День работников местной промышленности, установленный в 2002 году, также отмечается в первое воскресенье июня.



Местная промышленность в Украине как отрасль была создана в 1934 году. На сегодняшний день предприятия местной промышленности, среди которых – небольшие фабрики, заводы, промышленные предприятия, фирмы, объединения, научно-исследовательские и другие организации, производят широкий ассортимент продукции, который насчитывает больше 15 тысяч наименований товаров хозяйственного потребления и бытового назначения.



Также в этот день...



В 469 году до н.э. родился Сократ, древнегреческий философ.



1070 – во Франции изобретен сыр рокфор.



1783 – На рыночной площади в Анноне прошла первая публичная демонстрация воздушного шара братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьена Монгольфье, небольшой шар диаметром около 11 метров, сделанный из полотна и бумаги, поднялся на высоту 1830 метров. Прежде чем опуститься на землю, шар пролетел более 1.6 км.



1800 – в Вашингтоне завершено строительство Белого дома, и в него въехали первые обитатели: президент Джон Адамс с женой.



1863 – родился Владислав Городецкий (настоящее имя – Лешек Дезидерий Владислав Городецкий), известный украинский и польский архитектор. Работал преимущественно в Киеве, после эмиграции в 1920 году – в Тегеране. В Украине Городецкий построил более 30 зданий. В Киеве это здание Национального художественного музея Украины, костел Святого Николая, кераимская кенаса, «Дом химер» и другие сооружения.



1896 – испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали.



1930 – родился Виктор Тихонов, хоккеист и тренер.



1937 – для удобства покупателей в супермаркете впервые появились тележки. Эту идею реализовал в магазине Humpty Dumpty в Оклахома Сити владелец сети бакалейных торговых точек Сильван Голдман. Первая тележка была сделана из складного стула, к которому прикрутили колесики и корзинку.



1962 – на экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль», главный редактор – Сергей Михалков.



1972 – поэт Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать. В письме на имя Брежнева он писал: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются – во плоти или на бумаге».



1975 – «Роллинг Стоунз» стали первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР.



1975 – родилась Анджелина Джоли, американская актриса.



1989 - железнодорожная катастрофа возле Уфы - крупнейшая в СССР. Во время прохождения двух пассажирских поездов произошел взрыв топливно-воздушной смеси, образовавшейся в результате аварии на трубопроводе, который проходил в 900 метрах. Погибло 575 человек (по другим данным - 645), ранены более 600.



1999 – впервые выявлен вирус «Worm.ExploreZip», поразивший тысячи компьютеров мира.



2012 – умер Эдуард Хиль, советский и российский эстрадный певец.



Именины отмечают: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор, Яков.