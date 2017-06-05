05.06.2017 06:00

День защиты окружающей среды: события 5 июня

Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.



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Всемирный день охраны окружающей среды был учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды.



Сегодня, традиционно, Всемирный день окружающей среды – «народное событие», сопровождающееся такими красочными зрелищами, как уличные митинги, парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев, кампании по регенерации отходов и уборке территории и другие мероприятия. Во многих странах это ежегодное событие используется для привлечения внимания и инициирования действий на политическом уровне, а также дает возможность подписать или ратифицировать международные конвенции по окружающей среде.



Каждый год этот праздник проходит под определенным девизом Каждый год этот праздник проходит под определенным девизом Кстати, каждый год этот праздник проходит под определенным девизом, тема Дня и место проведения основных международных мероприятий определяется представителями ООН.



В этом году темой празднования дня окружающей среды был выбран девиз: "Семь миллиардов желаний. Одна планета. Потребляй бережно". Ведь в конечном счёте благополучие человечества, окружающей среды и развитие экономики зависят от ответственного управления природными ресурсами планеты. Однако, всё свидетельствует о том, что люди потребляют гораздо больше природных ресурсов, чем планета в состоянии произвести.



Благодаря высоким темпам роста народонаселения и развитию экономики, большинство экосистем Земли истощены и приблизились к критической черте, за которой их ждут необратимые изменения. Если нынешние модели производства и потребления останутся на нынешнем уровне, а предполагаемый рост населения достигнет 9,6 млрд к 2050 году, то для поддержания привычного образа жизни и уровня потребления нам понадобятся три планеты.



Также в этот день...



В 1723 году появился на свет Адам Смит, шотландский экономист, философ-этик, один из основоположников современной экономической теории и «первый мужчина» из студенческих анекдотов.



1898 – родился Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.



1910 – первый полет на самолете отечественной конструкции совершил в Киеве его создатель, профессор политехнического института, князь А.С.Кудашев. Через 11 дней там же поднял в воздух свой самолет студент И.И.Сикорский, а 19 июня в Гатчине на самолете конструкции инженера Я.М.Гаккеля взлетел В.Ф.Булгаков.



1935 – родился Кахи Кавсадзе, советский и грузинский актер театра и кино (сыграл Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни»).



1941 – родилась Барбара Брыльска, польская актриса, исполнительница главной роли в комедии Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром».



1945 – военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Тогда же произошло и разделение Берлина.



1951 – представитель поколения первых американских автомобильных дизайнеров Гордон Бьюриг запатентовал машину со снимающимися верхними панелями. В 1968 идея была воплощена в автомобиле Chevrolet Corvette Stingray.



1965 – Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы «величайшему из современных русских стихотворцев – 76-летней Анне Ахматовой, чья поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского народа» – так писали в английской печати. Торжественная церемония прошла в Лондоне.



1967 – родился Валдис Пельш, ведущий телепрограмм «Угадай мелодию», «Розыгрыш».



1971 – родился Марк Уолберг, американский киноактёр, фотомодель и певец, ранее известный как рэп-музыкант Марки Марк (Marky Mark).



1977 – в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.



1981 – впервые описано смертельное заболевание СПИД. Это сделал в своей публикации доктор Майкл Готтлиб из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.



1983 – теплоход «Александр Суворов», флагман Волго-Донского пароходства с лучшим экипажем, ударился верхней частью надстроек в единственный в Ульяновске мост через Волгу, по которому в это время шел товарный поезд. Погибло 176 человек.



1988 – Русская православная церковь отметила тысячелетие христианства на Руси.



1990 – Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозгласил возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), возобновил церковную структуру в виде патриархата и избрал первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.



1998 – запущен Open Directory Project (ODP, Открытый Каталог (ODP)), также известный как dmoz (от одного из своих первых доменных имен directory.mozilla.org) – многоязычный свободный каталог ссылок на сайты всемирной паутины, принадлежащий AOL, поддерживаемый интернет-сообществом добровольных редакторов.



2006 – Сербия провозгласила независимость. Государственное объединение Сербия и Черногория окончательно ликвидировано.



2010 – специалисты NASA предположили, что американская автоматическая межпланетная станция Кассини обнаружила на спутнике Сатурна Титане признаки жизни.



Именины отмечают: Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Давыд, Даниил, Дмитрий, Евфросиния, Иван, Игнат, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.