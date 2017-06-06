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06.06.2017  06:00   

День журналиста Украины: события 6 июня

Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.


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День журналиста Украины установлен Указом Президента в 1994 году. Дата – 6 июня – выбрана не случайно. Именно в этот памятный день, в 1992 году Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов был принят в ряды Международной федерации журналистов – крупнейшую в мире организацию профессиональных работников СМИ.

День журналиста - это не только профессиональный праздник работников средств массовой информации - журналистов, корреспондентов и репортёров. Это, можно сказать, и общенародный праздник, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты жизни.

Традиционно, к Дню журналиста правительственные и негосударственные организации приурочивают присуждение выдающимся журналистам наград, также проходят пресс-конференции, брифинги, журналисты принимают многочисленные поздравления от коллег, друзей, читателей.

Также в этот день...

В 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт. Отмечается ООН как День русского языка. 6 июня 1899 года, в честь столетия со дня рождения А.С. Пушкина, улица Немецкая в Харькове названа именем великого российского поэта. А в этот же день 904 года в Театральном сквере, согласно постановлению городской думы, открыт памятник-бюст А.С. Пушкина.

1857 – родился Александр Михайлович Ляпунов, русский академик-математик. Создал теорию устойчивости, равновесия и движения механической системы с конечным числом параметров.

1875 – родился Томас Манн, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1929 года.

1882 – американец американец Генри У. Сэлли запатентовал электрический утюг.

1903 – родился Арам Хачатурян, армянский композитор, автор знаменитых балетов «Спартак» и «Гаянэ».

1904 – родилась Татьяна Пельтцер, советская актриса театра и кино.

1922 – начал выходить ежемесячный литературно-художественный журнал «Крестьянка» – первое советское издание для женщин.

1933 – в городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля. Стоило это удовольствие 25 центов для одного человека плюс 25 центов за просмотр фильма машиной, но в сумме не превышало одного доллара. Размер экрана был 12х15 м.

1934 – в Нью-Йорке состоялась первая формальная встреча уличных байкеров.

1947 – родился Бари Алибасов, советский и российский музыкант, музыкальный продюсер.

1957 – в Москве открыт магазин «Детский мир». В последующие годы магазины с таким названием появились во всех крупных городах СССР.

1981 – родились Константин и Борис Бурдаевы, музыканты группы «Братья Грим».

2012 – прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.

Именины отмечают: Иван, Никита, Семен, Федор.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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