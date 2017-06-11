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11.06.2017  09:00   

Праздник тех, кто нас одевает: события 11 июня

По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.


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Праздник был учрежден в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР и плавно перенесся в календарь украинских праздников.

Легкая промышленность, несомненно, одна из самых близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности.

Основными подотраслями легкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленности, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.

Также в этот день...

1184 до н. е. — После длительной осады греки взяли Трою.

В 1496 году Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел Китая.

1580 – испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес.

1632 – согласно роману, Робинзон Крузо вернулся в Англию, пробыв в отсутствии 35 лет, из них более 28 лет – на необитаемом острове. (Даниэль Дефо, «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен после кораблекрушения, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим»).

1842 – вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души».

1858 – в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор. Автором проекта собора в 1818 был утвержден архитектор Август Монферран.

1888 – в Киеве открывается памятник Богдану Хмельницкому.

1895 – во Франции состоялись первые в мире автогонки.

1910 – родился Жак-Ив Кусто, самый известный аквалангист и подводник. Кто изобрел акваланг, подводные дома и аппарат «ныряющее блюдце»? Кто снял захватывающий документальный сериал «Подводный мир»? Кто открыл кучу новых видов обитателей морских глубин и разгадал массу загадок? Кто-кто? Кусто!

1935 – американский радиоинженер и изобретатель Эдвин Армстронг впервые публично провел радиопередачу в диапазоне FM.

1943 – родился Олег Видов, советский и американский киноактер («Обыкновенное чудо», «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи», «Красная жара»).

1950 – родился Бьярне Страуструп, датский ученый и программист, создатель языка программирования C++.

1959 – в семье домохозяйки и врача (хм, а кого же еще?) родился известнейший сериальный эскулап, вредный до гениальности доктор Хауз, в миру британский актер Хью Лори.

1970 – родился Веня Д’ркин (настоящее имя Александр Литвинов) (ум. 1999), русский бард, поэт, музыкант.

1982 – на экраны США выходит фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Доходы от проката и продажи видеокассет превысят 700 миллионов долларов, сумасшедшая по тем временам касса. Главный фантастических дел мастер отметился 11 июля еще одним блокбастером – в 1993 году вышел спилберговский «Парк юрского периода», который тоже сорвал приличный банк.

1985 – автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры.

1986 – родился Шайа ЛаБаф, американский актер («Трансформеры», «Индиана джонс и королевство хрустального черепа», «Уолл-Стрит. Деньги не спят»).

1990 – Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.

1991 – фирма «Microsoft» выпустила операционную систему MS DOS 5.0.

2010 – в ЮАР начался чемпионат мира по футболу. Победителем турнира впервые в своей истории стала сборная Испании, а арсенал фанатов пополнился убийственно громким оружием – вувузелой.

Именины отмечают: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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