12.06.2017 06:00

Петров пост: события 12 июня

С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.



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Начинается Петров пост всегда через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, а заканчивается в день памяти двух самых почитаемых из 12 ближайших учеников Спасителя — апостолов Петра и Павла. То есть, в зависимости от даты празднования Пасхи, пост может продолжаться от 8 дней до 6 недель.



Об установлении Петрова поста существует две версии. Чаще всего говорится о том, что мы постимся после Пятидесятницы в подражание апостолам, постом и молитвой готовившим себя к тому, чтобы выйти на всемирную проповедь Евангелия. Есть еще версия, что в третьем веке, когда встречается первое упоминание об этом посте, он никак не связывался с апостолами, а «считался компенсаторным, то есть те, кто не смог поститься перед Пасхой, да постятся по окончании праздничного ряда (от Пасхи к Троице)». А так как христианам всегда была свойственна соборность, то многие из тех, кто не нарушал Великого поста, постились также и в эти дни вместе с опоздавшими — из благочестивого стремления к подвигу.



Как правильно питаться в дни Петрова поста



Устав Церкви предписывает еженедельно, по три дня — по понедельникам, средам и пятницам — воздерживаться от рыбы, вина и масла, и сухоясти в девятый час после вечерни, в остальные же дни следует воздерживаться только от рыбы. В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника также разрешается рыба. На практике же Петровым постом миряне воздерживаются от пищи животного происхождения, от рыбы — только в среду и пятницу.



В честь праздников во время поста на Руси было принято готовить особые пироги - рыбники. Их особенность заключалась в том, что выпотрошенная и вычищенная рыба запекается целиком. Пироги делали открытыми, чтобы рыба была видна, что очень украшало выпечку. Самым же используемым продуктом Петрова поста была и остается разнообразная зелень и блюда из нее. Это и зеленые постные щи, и холодные постные окрошки или ботвиньи, да и любое постное блюдо становится с зеленью аппетитнее и вкуснее.



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Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка. Он был введен за значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики, роль фондового рынка в процессе привлечения инвестиций в экономику Украины, улучшение инвестиционного климата.



В этот день участники рынка ценных бумаг принимают поздравления от партнеров, а также собираются в торжественной обстановке для празднования профессиональной даты и чествования лучших представителей своей отрасли.



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Всемирный день борьбы с детским трудом установлен Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается 12 июня. Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.



По последним данным, число работающих детей в мире составляет 215 миллионов, причем 115 миллионов из них работают в опасных условиях. Многие из них практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более - играть, часто они не получают должного питания и ухода.



Также в этот день...



В 1815 году, благодаря интригам банкира Натана Ротшильда, лондонская газета «Морнинг Кроникл» сообщила о поражении Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения. Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций и страшно разбогател, сделав свою фамилией именем нарицательным.



1849 – американец Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.



1897 – Карлом Элзенером, владельцем компании по производству хирургического оборудования, запатентован знаменитый швейцарский армейский нож. Об забор-то бутылку каждый открыть может, а вот так, с осознанием собственной важности, знатно порезавшись, но не покорившись…



1920 – официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).



1950 – родился Вячеслав Полунин, эстрадный артист, клоун-мим, народный артист России.



1961 – мэр города Мобил (Алабама, США) обратился с уникальной просьбой к мужчинам – отрастить бороды к параду в честь предстоящего 250-летия города.



1965 – в Англии объявили о награждении членов группы «Битлз» орденами Британской империи «за выдающиеся заслуги в области культуры» и «вклад в экспорт национальной продукции». Вручение наград прошло в октябре того же года.



1963 – в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли.



1967 – запустили космический аппарат Венера-4, впервые в мире передавший данные об атмосфере другой планеты.



1978 – родилась Алиса Гребенщикова, российская актриса и дочь легендарного БГ.



1991 – на референдуме жители Ленинграда проголосовали за возвращение городу первоначального названия – Санкт-Петербург.



Именины отмечают: Исаак, Кристина, Наталия, Роман.