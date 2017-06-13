13.06.2017 06:00

День рождения мобильника: события 13 июня

В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.



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Первые мобильники поступили в продажу, конечно же, в Америке. Устройство под названием Dynatac 8000x производства компании Motorola весило почти 800 г, а его длина составляла 33 см – не очень удобно.



Позже за свою форму он получил прозвание «кость», а злые языки утверждали, что если уронить его в квартире, то звук от падения будет слышен двумя этажами ниже.



Тем не менее, по нему уже можно было звонить, но говорить не более получаса – потом садился аккумулятор. Новая свобода общения также оказалась не слишком дешевой – аппарат стоил почти 4000 долларов.



Собственно, мобильный телефон был изобретен десятью годами раньше. Мартин Купер, инженер компании Motorola, первоначально разработал его для полицейской радиосвязи, чтобы шерифам не нужно было каждый раз бежать к машине, когда их вызывал центр или если им самим нужно было передать информацию. Теперь они могли иметь телефон при себе, однако собственно передатчик оставался в машине.



Затем Куперу пришла идея, что переносным можно сделать все устройство, и тогда, как гласит легенда, вместе со своей группой он за шесть недель сконструировал образец. 3 апреля 1973 года первым в Манхэттене он позвонил с улицы главе научно-исследовательского подразделения конкурирующей фирмы AT&T, чтобы сообщить тому радостную новость.



Правда, затем понадобилось еще десять лет, чтобы мобильный телефон стал доступен каждому (кто мог его оплатить), но это было обусловлено, главным образом, необходимостью создания сети мачт сотовой связи, а также получением необходимых лицензий и разрешений на эксплуатацию. Понятно, на все нужно время.



В этот день...



В 1373 году Англия и Португалия подписали договор о союзе (старейший в мире).



1773 – родился Томас Юнг, английский ученый физик, астроном и востоковед. Юнг разработал волновую теорию света, открыл явление интерференции (и дал ему это название), занимался расшифровкой египетских иероглифов со знаменитого розеттского камня (прочел 30 из них).



1825 – нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за 400 долларов. В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали «английскими».



1857 – в Лондоне Герцен выпустил первый номер журнала «Колокол», первого русского оппозиционного издания.



1831 – родился Джеймс Максвелл, английский физик, один из родоначальников статистической физики и классической электродинамики.



1893 – американец Томас Стюарт запатентовал швабру в виде пучка веревок. Придумал молодой человек свое изобретение не от хорошей жизни, а для того, чтоб облегчить себе работу по уборке. Первоначальный вариант инвентаря для мытья полов представлял собой предмет одежды, закрепленный на конце палки.



1917 – провозглашение «автономной Украины». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой.



1920 – почтовой службой Соединенных Штатов принято правило, запрещающее отправку детей посылками.



1923 – родился Михаил Пуговкин, советский и российский киноактер («Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию», «Спортлото-82»).



1940 – родился Гойко Митич, югославский киноактер, «индеец» в фильмах студии DEFA.



1942 – президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб – позже ставшего Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.



1943 – родился Малкольм Макдауэлл (наст. имя Малком Джон Тейлор), английский актер театра и кино («Калигула», «Цареубийца», «Заводной апельсин»).



1946 – родился Игорь Старыгин (ум. 2009), советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России («Д’Артаньян и три мушкетера», «Государственная граница», «Адъютант его превосходительства», «Доживем до понедельника» и др.).



1953 – родился Тим Аллен, американский актер, обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы.



1955 – в СССР опубликовано сообщение об открытии ставшего знаменитым месторождения алмазов в Якутии – кимберлитовой трубки «Мир».



1957 – родился Ринат Дасаев, советский футболист (вратарь), один из лучших голкиперов мира 1980-х годов.



1958 – родился Сергей Маковецкий, советский и российский актер («Брат-2», «12», «Поп»).



1961 – в Калуге Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания первого в мире музея космонавтики.



1966 – Папа Римский Павел VI отменил «Индекс запрещенных книг», введенный папой Павлом IV еще в 1557 году.



1966 – родился Григорий Перельман, российский ученый-математик, доказавший Гипотезу Пуанкаре.



1967 – родился Александр и Валерий Пономаренко, братья-юмористы.



1981 – родился Крис Эванс, американский актер, сыгравший капитана Америку в кинокомиксах «Первый мститель» и «Мстители».



1983 – американский космический зонд «Пионер-10» пересек орбиту Нептуна и стал первым творением человека, покинул пределы Солнечной системы.



1986 – родились Мэри-Кейт и Эшли Олсен, американские актрисы-близнецы.



Именины отмечают: Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.