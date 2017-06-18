18.06.2017 09:00

День медика: события 18 июня

Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.



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Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека - при рождении младенца - непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на его развитие.



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Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца. Праздник появился в США, а вслед за Америкой День отца стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны.



Также в этот день...



В 1583 году состоялось первое документально подтвержденное страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.



1812 – родился Иван Гончаров, русский писатель («Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история»).



1815 – английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо.



1822 – в Лондоне выставлена первая статуя обнаженного человека. Установленную в Гайд-парке фигуру Ахилла вскоре пришлось украсить бронзовым фиговым листочком из уважения к чувствам шокированных граждан, совершавших в парке моцион.



1877 – родился Джеймс Монтгомери Флэгг, американский художник, нарисовавший во время первой мировой войны знаменитый плакат с дядей Сэмом «I Want You».



1889 – американец Ричардсон запатентовал детскую коляску. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности.



1932 – на первой Женевской международной конференции национальных баскетбольных ассоциаций было принято решение о создании Международной Федерации FIBA.



1935 – родился Юрий Соломин, актер театра и кино (фильмы «Адъютант его превосходительства», «Дерсу Узала», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить»).



1937 – экипаж самолета «АНТ–25» (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков) начал беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс - США, успешно завершив его 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер.



1939 – на могиле Тараса Шевченко в Каневе установлен бронзовый памятник.



1942 – родился сэр Джеймс Пол МакКартни, британский рок–музыкант, певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер, один из основателей группы The Beatles.



1952 – родилась Изабелла Росселлини, итальянская киноактриса.



1959 – родился Сергей Степанченко, русский актёр театра и кино, народный артист России(фильмы «Ближний круг», «Чокнутые», «Солдат Иван Чонкин»).



1964 – в Вашингтоне открыли памятник Тарасу Шевченко.



1976 – родился Максим Галкин, артист эстрады, пародист, телеведущий, певец.



1991 – Верховная Рада УССР издал постановление о праздновании Дня Независимости Украины 24 августа.



1996 – Украину приняли в состав Конференции по разоружению.



2009 – запущен Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат НАСА по исследованию Луны.



Именины отмечают: Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.