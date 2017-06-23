День госслужащих: события 23 июня

Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента Леонида Кучмы, учитывая роль государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства, а также в поддержку решения Генеральной Ассамблеи ООН.
Также в этот день отмечается и День государственной службы ООН. Организация объединенных наций призвала государства-члены организовывать в этот день специальные мероприятия, освещающие вклад государственной службы в процесс развития стран.
***
Весь мир сегодня отмечает Международный Олимпийский день, в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.
Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, и который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально.
Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр.
***
Первый Международный день вдов мировое сообщество отметило в 2011 году. Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры.
По данным Организации объединенных наций, на сегодняшний день в мире насчитывается около 250 миллионов вдов, из них 115 миллионов испытывают нищету. Очень много вдов проживает в странах, где бушуют вооруженные конфликты; их положение особенно тяжело: они теряют мужей в молодом возрасте, при этом вынуждены воспитывать детей в условиях боевых действий и без какой-либо поддержки со стороны.
Также в этот день...
В 1803 году Робер Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.
1855 – родилась Лидия Цераская, русский астроном, открывшая 219 переменных звезд.
1860 – образована Секретная служба США. Первоначальной задачей сотрудников службы была борьба с подделкой долларов. После убийства в 1901 году президента США Уильяма Маккинли в обязанности Секретной службы вошла охрана президента страны. Сегодня Секретной службой охраняются семья президента, вице-президент, кандидаты на президентский пост, бывшие президенты, их жены или вдовы и дети младше 16 лет, а также посещающие США главы иностранных государств и другие знаменитости. Серьезная контора, в общем.
1868 – Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Она была размером с большой стол, печатала только большими буквами, причем машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась внутри машинки.
1888 – в Киеве открыт памятник Богдану Хмельницкому.
1888 – На празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые прозвучал «Интернационал». Песня, написанная поэтом-коммунаром Эженом Потье сразу после разгрома Парижской коммуны, спустя 17 лет была положена на музыку рабочим Пьером Дегейтером.
1889 – родилась Анна Ахматова (настоящая фамилия Горенко), русский поэт.
1917 – Первый Универсал (основной закон) принят украинской Радой, им провозглашена независимость Украины.
1931 – родился Григорий Кохан, украинский кинорежиссер («Хлеб и соль», «Рожденная революцией», «Убить шакала»).
1944 – советские войска начали операцию по освобождению Белоруссии под кодовым названием «Багратион».
961 – вступил в силу подписанный в 1959 году Договор о мирном научном использовании Антарктики.
1964 – Артур Мелин и Ричард Кнерр запатентовали гимнастический обруч – Hula-Hoop.
1965 – родился Валерий Меладзе, эстрадный певец.
1972 – родился Зинедин Зидан, звезда мирового футбола, бывший капитан сборной Франции. Завершил карьеру в 2006 году.
1975 – Элис Купер во время выступления в Ванкувере упал со сцены и сломал шесть ребер. Турне называлось «Добро пожаловать в мой кошмар».
1987 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6 м 3 см.
1990 – начало заселения Крыма татарами, возвращающимися из изгнания.
1998 – впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.
2001 – начался трехдневный официальный визит папы римского Иоанна Павла II в Украину.
2016 – на референдуме относительно членства Великобритании в ЕС большинство участников (52% при явке 72%) проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза («Брекзит»). На следующий день премьер-министр Дэвид Кэмерон, главный оппонент «Брекзиту», объявил о своем намерении выйти в отставку.
Именины отмечают: Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: