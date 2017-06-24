24.06.2017 09:00

День Варнавы – ядовитые травы: события 24 июня

В этот день Православная церковь отмечает память святого Варнавы — основателя Кипрской церкви, одного из апостолов от семидесяти.



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На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила, поэтому травы в тот день не собирали (оттого ли, что боялись, будто злые духи проберутся в дом, либо из опасения, что сборы окажутся ядовитыми).



Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.



Также в этот день...



В 1497 году британский мореплаватель Джон Кабот открыл Канаду, достигнув острова Ньюфаундленд. Правда, он пребывал в уверенности, что он добрался до северо-восточной части Китая.



1717 – в день Святого Иоанна представители английских масонских лож собрались в пивной «Гусь и вертел» и учредили Великую ложу Англии – объединение всех имевшихся лож. Так масонство оформилось как организованное движение. Оно перекинулось и в другие страны, обзавелось пышными названиями, новой атрибутикой, историей, которая стала уходить в глубь веков, пока не дошла до Адонирама, который за тысячу лет до рождества Христова строил храм Соломона.



1812 – армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась в Россию. Началась Отечественная война 1812 года.



1901 – в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.



1908 – родилась Марина Ладынина, киноактриса («Трактористы», «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки»).



1916 – впервые сумма контракта звезды Голливуда составила семизначное число. «Возлюбленная Америки» Мэри Пикфорд подписала контракт со студией «Парамаунт пикчерс» на сумму 1 040 000 долларов.



1930 – произошло первое использование радара для обнаружения самолетов (Анакостия, округ Колумбия).



1934 – столица Украины была перенесена из Харькова в Киев.



1947 – в первый раз было официально зафиксировано появление НЛО. Бизнесмен из Айдахо Кеннет Арнольд, пилотируя свой небольшой самолет над горой Ранье, увидел в воздухе девять похожих на тарелки объектов, которые летели строем со скоростью около 1200 миль в час. После сенсационного доклада Арнольда, в котором впервые появился термин «летающая тарелка», и началась регистрация неопознанных летающих объектов. За 50 лет отмечено более 8 тысяч случаев их появления.



1947 – родился Питер Уэллер, американский киноактер, он же Робокоп (блистал также в фильмах «Голый завтрак», «Левиафан»).



1959 – Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать». Произошло это во время визита вице-президента Ричарда Никсона в Москву. Осматривая американскую экспозицию в Сокольниках, Никита Хрущев решил обсудить с Никсоном советско-американские отношения и неожиданно произнес фразу, повергшую переводчиков в шок: «Мы вам еще покажем кузькину мать!». Согласной одной версии, американский переводчик от неожиданности растерялся и перевел его слова буквально – «мать Кузьмы». Никсон так и не понял, что имел в виду советский лидер. После этого распространился миф, что американцы посчитали «мать Кузьмы» новым сверхсекретным оружием Советского Союза. И действительно, советские атомщики со временем стали называть свои изделия «кузькиной матерью».



1963 – в студии Би-Би-Си в Лондоне впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.



1967 – родился Рихард Круспе-Бернштайн, музыкант, соло-гитарист немецкой группы Rammstein, создатель и вокалист группы Emigrate.



1987 – родился Лионель Месси, футболист, игрок ФК «Барселона» и сборной Аргентины. Один из лучших футболистов современности.



1990 – последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», состоявшийся на стадионе Лужники.



Именины отмечают: Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.