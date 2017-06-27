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27.06.2017  06:00   

Всемирный день рыболовства: события 27 июня

Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества.


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В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. В последние годы среди участников рыбных соревнований можно все чаще увидеть женщин. Несомненно, все больше и больше людей понимают, что рыбная ловля – прекрасное средство укрепления духовных и физических сил.

К слову, во второе воскресенье июля в Украине отмечается День рыбака.

Также в этот день...

В 1615 году чай был впервые импортирован на Запад.

1693 – в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин «The Ladies Mercury (Дамский Меркурий)».

1905 – начало восстания на броненосце «Потемкин».

1929 – в нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения.

1931 – в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.

1931 – родился Анатолий Ильин, советский футболист, Чемпион Европы и Олимпийских игр.

1940 – родился Борис Хмельницкий, актер, певец («Стрелы Робин Гуда», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»).

1954 – в подмосковном Обнинске заработала первая в мире АЭС мощностью 5 МВт.

1955 – родилась Изабель Аджани, французская актриса театра и кино.

1964 – в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.

1967 – в Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег. «Денежный ящик» изобрел шотландец Джон Шепард Баррон, работавший по заказу известной компании De La Rue – британского производителя бумаги для денежных знаков. Первым человеком, который получил наличные деньги из электронной «дырки в стене» стал актер Рег Варни, снявший десять банкнот номиналом один фунт стерлингов каждая. Пластиковых карточек сорок лет назад не существовало, и для снятия денег использовались специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.

1975 – родился Тоби Магуайр, американский актер, наиболее известный по серии фильмов о Человеке-пауке.

1983 – родилась Алсу (настоящее имя Алсу Ралифовна Сафина (Тенишева)), эстрадная поп-певица.

2010 – в Исландии вступил в силу закон об однополых браках, и в тот же день впервые в мире в официальный однополый брак вступила тогдашняя глава правительства этой страны, 67-летняя премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир.

2012 – центр Харькова заполонили «оранжевые волны» болельщиков: город встречал Евро-2012.

Именины отмечают: Владимир, Георгий, Елисей, Мефодий, Мстислав.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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