29.06.2017 06:00

День рождения ТВ-пульта и рок-н-ролла: события 29 июня

В этот день в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором.



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Вообще, пульты дистанционного управления появились в начале ХХ века (а один из первых образцов предложил еще Никола Тесла в 1893 году). Позже они постоянно модернизировались и совершенствовались.

А в начале 50-х годов прошлого века появился пульт, который более-менее похож на современный агрегат, только был он проводной.

И только в 1964 году, 29 июня, был создан первый беспроводной пульт, который мог переключать канал и регулировать громкость.



Также в этот день...



В 1174 году Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.



1561 – в Москве, на Красной Площади завершено строительство Покровского собора, известного также под названием Храма Василия Блаженного.



1613 – во время премьеры «Генриха VII» Шекспира сгорел театр Глобус.



1754 – по проекту итальянского архитектора Бартоломео Франческо (или Варфоломея Варфоломеевича, как его звали в России) Растрелли в Санкт-Петербурге началось строительство Зимнего дворца, которое было завершено в 1762 году.



1855 – в Лондоне вышел в свет первый номер газеты The Daily Telegraph.



1888 – была сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Оратория Генделя «Израиль в Египте», исполнявшаяся хором из 4000 голосов на Генделевском фестивале в лондонском Хрустальном Дворце, была записана на усовершенствованный фонограф Эдисона. Эта звукозапись, сделанная представителем Эдисона в Англии полковником Джорджем Гуро, считается старейшей из сохранившихся записей музыки, сделанных с целью дальнейшего воспроизведения. Также, она считалась старейшей из сохранившихся записей музыки вообще, до момента цифрового восстановления фонавтограмм французского изобретателя Леона Скотта.



1900 – родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель («Маленький принц»). Был почтовым пилотом, летчиком-испытателем, осваивал новые трассы в Африке над Сахарой, над Атлантикой и Южной Америкой. В годы второй мировой войны стал военным летчиком, сражался в Северной Африке, в июле 1944 г. не вернулся из разведывательного полета.



1916 – в воздух поднялся первый самолет «Боинг». Свой первый гидросамолет на двух поплавках американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он нанял профессионального пилота, однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. 15 июля 1916 года Боинг зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название «Boeing Airplane Company». Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году «Боинг» стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями самолетов в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас «Боинг» является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию. Ее заказчики имеются в 145 странах мира.



1922 – Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался.



1925 – Марвин Пипкин запатентовал лампочку с матовым покрытием.



1939 – родился Виктор Гресь, украинский режиссер («Новые приключения янки при дворе короля Артура», «Черная курица, или Подземные жители»).



1944 – родился Гэри Бьюзи, американский киноактер, композитор, продюсер. Снялся более чем в 165 фильмах.



1945 – СССР и Чехословакия подписали договор о присоединении Закарпатской Украины к УССР.



1947 — родился Михаил Ильенко, украинский кинорежиссер, автор фильмов «Фучжоу» и «ТойХтоПройшовКрізьВогонь».



1955 – на первое место в американском хит-параде поднялась песня «Rock Around the Clock» Билла Хейли и оставалась на нем восемь недель. Эту дату можно считать днем рождения рок-н-ролла.



1964 – родилась Ольга Машная, киноактриса («Васса», «Милый, дорогой, любимый, единственный», «Гардемарины, вперед!»).



1964 – родился Сосо Павлиашвили, эстрадный певец.



1973 – концерт «Deep Purple» в Осаке (Япония) стал их последним выступлением в классическом составе начала 70-х гг. Иэн Гиллан и Роджер Гловер вновь соединились с группой лишь в 1984 году.



1995 – из-за сильного ливня в Харькове произошла крупная авария на Диканевских очистных сооружениях и город на месяц остался без воды.



1998 – официальный день выпуска нового процессора «Pentium II Xeon» фирмы «Intel».



2000 – Служба безопасности Украины зарегистрировала свою страничку в Интернете.



Именины отмечают: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан.