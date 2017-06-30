30.06.2017 06:00

День астероида: события 30 июня

Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.



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Всемирный день астероида был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН на заседании 7 декабря 2016. Решение было принято по рекомендации Комитета ООН по космосу.

Таким образом ООН рассчитывает привлечь внимание широких слоев населения к опасности падения астероида на Землю.



Дата 30 июня выбрана, поскольку именно в этот день в 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит.



Также в этот день...



В 1894 году открыли самый знаменитый лондонский мост – Тауэр-бридж.



1905 – Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Специальной теории относительности.



1908 – на Землю обрушился Тунгусский метеороид, или Тунгусский метеорит (Тунгусский феномен) – гипотетическое тело, вероятно, кометного происхождения, которое, предположительно, послужило причиной воздушного взрыва, произошедшего в районе реки Подкаменная Тунгуска 30 июня 1908 года в 7 часов 14.5±0.8 минут по местному времени (0 ч 14.5 мин по Гринвичу). Мощность взрыва оценивается в 10-40 мегатонн, что соответствует энергии крупной водородной бомбы. По другим версиям, ТЕЛО рвануло высоко над землей, что дало пищу уфологам и фантастам – что это был космический корабль, или машина времени, или телепортация электричества Николы Теслы, или атомный взрыв, или еще какой аномальный ништяк.



1934 – появилась на свет Инна Ульянова, актриса театра и кино (Маргарита Павловна в «Покровских воротах»).



1936 – напечатан первый тираж «Унесенных ветром» американской писательницы Маргарет Митчелл.



1942 – родился Роберт Баллард, геолог-исследователь, в 1985 году обнаруживший затонувший «Титаник».



1948 – в американской фирме Bell Laboratories физики Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин создали транзистор. За это достижение им была присуждена Нобелевская премия.



1959 – родился Винсент Д’Онофрио, американский актер,



1963 – родился Ингви Мальмстин, шведский музыкант-гитарист.



1964 – получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.



1966 – родился Майк Тайсон, американский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, чья спортивная слава абсолютно незаслуженно перечеркнута славой криминальной.



1969 – родилась Анастасия Немоляева, актриса театра и кино («Интердевочка», «Курьер»).



1972, 23:59:60 UTC – впервые введена високосная секунда.



1984 – утвержден проект на строительство первого участка третьей линии Харьковского метрополитена. Проект включал в себя пять станций: «Метростроителей», «Площадь Восстания», «Архитектора Бекетова», «Госпром» и «Научная».



1991 – в Симферополе завершена первая за все время существования советской власти сессия Курултая (парламента) крымских татар, которая сформировала Национальный меджлис крымских татар и избрала своим первым председателем Мустафу Джемилева. В этот день меджлис объявил о суверените крымских татар и утвердил национальный гимн и флаг, призвав остальных жителей области присоединиться к ним для строительства нового Крыма.



1992 – принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и автономной республики Крым.



1993 – в магазины Кейптауна возвращено 1200 тостеров одной и той же фирмы и одной серии. «Тостеры-убийцы», как обозвали их южноафриканские газеты, выстреливали готовые тосты с такой силой, что некоторые их счастливые обладатели получили физические увечья. Тостеры были сняты с производства, а фирма-изготовитель опозоренная и растроенная покинула рынок ЮАР.



Именинники дня: Дина, Измаил, Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.