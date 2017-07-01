01.07.2017 09:00

День архитекторов и кооператоров: события 1 июля

Ежегодно в первый день июля отмечается День архитектуры Украины.



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День архитектуры Украины был учрежден в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, а появился он в украинском официальном календаре праздников 17 июня 1995 года, после того, как президентом Украины был подписан соответствующий Указ. Именно с этого момента Украина начала праздновать День архитектуры вместе со всей планетой.



Однако, в следующем 1996 году, в испанском городе Барселона, на двадцатой Генеральной ассамблее, Международный союз архитекторов принял решение перенести Всемирный день архитектуры на первый понедельник октября. В Украине не стали переносить праздник на другую дату и теперь у нас есть своя, ни от кого независящая "архитектурная" дата.



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В первую субботу июля, начиная с 2003 года, отмечается Международный день Днепра – реки, до середины которой долетит «редкая птица».



Большую часть пути Днепр протекает по территории Украины – длина его русла в границах этой страны составляет 981 километр, площадь бассейна – 291,4 тысячи квадратных километра. На украинском участке Днепра расположено 26 городов, в том числе и Киев – столица Украины. Неслучайно украинцы считают Днепр своей главной водной артерией: он снабжает водой около 70 процентов населения страны.



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А еще в 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила первую субботу июля Международным днем кооперативов.



Цель праздника – привлечение внимания мировой общественности к кооперативам и способствование расширению партнерских связей между международным кооперативным движением и другими субъектами международного права, включая правительства и неправительственные организации на всех уровнях.



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Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.



Ярилин праздник называли особенным; говорили, что его «целый год ждут», что это «всем дням день». На Ярилу ждали сверхъестественных явлений: солнце замедляло ход, а на земле образовывались особые «дыры», сквозь которые можно было посмотреть на другой край света, а то и на потусторонний мир. Для этого нужно было в полдень заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки; верили, что таким образом можно увидеть близких, о которых давно не было вестей.



Днем отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Устраивали также «ярилины игрища», ярмарки, посещения родственников. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями, плясками и разгульным весельем.



Также в этот день...



В 1200 году в Китае были изобретены солнечные очки в виде пластин кварца. Они потребовались судьям для того, чтобы свидетели не видели выражение их глаз во время допроса. Кстати, офтальмологические очки были изобретены почти на сто лет позднее – в 1285 году.



1569 – Люблинской унией создана Речь Посполита (объединение Польши и Литвы).



1646 – родился Готфрид Вильгельм Лейбниц, немецкий философ-идеалист, и математик, и физик, и даже языковед. В те времена учёные разрабатывали знания во множестве различных направлений. Лейбниц основал Берлинскую Академию Наук, которая поначалу называлась Бранденбургским научным обществом. По просьбе Петра Первого Лейбниц разработал проекты развития образования и государственного управления в России. И несмотря на то, что Лейбниц полагал мир созданием бога, всё же оригинальную гипотезу науке он подарил. Гипотеза открывала суть монадологии и гласила, что мир состоит из бесчисленных психических деятельных субстанций.



1751 – напечатан первый том «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданный Дени Дидро и Жаном Лероном д’Аламбером. За 30 лет вышло 35 томов энциклопедии. Участие в составлении энциклопедии приняли самые выдающиеся представители века Просвещения: кроме издателей, это были Вольтер, Руссо, Монтескье, Гельвеций и др.



1804 – родилась Жорж Санд (настоящее имя Амандина Аврора Дюпен), французская писательница.



1875 – начал деятельность Всемирный почтовый союз.



1877 – начался первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг.



1910 – во Львове состоялась демонстрация с требованием открыть украинский университет.



1915 – первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме «Дочь богов».



1916 – родилась Оливия де Хэвилленд, американская актриса, обладательница двух «Оскаров» («Каждому свое», «Унесенные ветром», «Наследницы»).



1925 – родилась Клара Лучко, киноактриса, Народная артистка СССР («Кубанские казаки», «Большая семья», «Двенадцатая ночь», «Красные листья», «Ференц Лист», «Цыган», «Ларец Марии Медичи»).



1929 – американский художник Элзи Сегер создал героя комиксов, а впоследствии и мультфильмов, матроса по имени Папай, силы которого удесятерялись после съеденного шпината.



1934 – родился Сидни Поллак, американский актер, кинорежиссер и продюсер («Тутси», «Сабрина», «Фирма»).



1938 – родился Александр Курляндский, писатель, сценарист, славу которому принесли мультфильмы «Ну, погоди!» и «Похождения блудного попугая».



1939 – в Харькове открылся Театр кукол. Штат театра в тот период составляло всего 20 человек, включая художественного руководителя – Струменко Александра Николаевича. Именно его пьесой «На воле» и открылся первый театральный сезон 18 августа 1939 года (режиссер – А.Струменко, художник – А.Иванов, композитор – О.Берндт).



1952 – родился Дэн Эйкройд, канадский актер («Сержант Билко», «Охотники за привидениями»), участник группы «The Blues Brothers» (как Элвуд Блюз).



1964 – родился Тарас Черновол, украинский политический деятель.



1967 – родилась Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса («Спасатели Малибу»).



1972 – родилась Клер Форлани, американская актриса («Знакомьтесь, Джо Блэк», «Скала», «Во имя короля: История осады подземелья»)



1977 – родилась Лив Тайлер (настоящая фамилия Рундгрен), американская киноактриса («Армагеддон», «Властелин колец»), фотомодель, дочь лидера группы «Aerosmith» Стивена Тайлера.



1977 – НЛО посетило базу НАТО в Италии; на время исчезло электричество в радиусе 5 км.



1979 – фирма «Sony» представила портативный аудиоплеер Walkman, самое знаменитое устройство такого типа... до появления iPod.



1997 – Гонконг вновь стал частью Китая. «Сянган», по-кантонски «Гонгонг», означает «Ароматная бухта». В течение 155 лет эта территория находилась во владении Великобритании – в 1842 году, потерпев поражение в англо-китайской войне 1840–1842, Китай был вынужден отдать эти территории англичанам.



2014 – Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни.



Именины отмечают: Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей, Феодул.