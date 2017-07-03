03.07.2017 06:00

День, когда ловят удачу за хвост: события 3 июля

По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.



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К этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты: добыть птицу в это время проще простого. Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Опытные охотники знали разные приметы: если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара – значит, где-то рядом затаилась птица; а вот там, где перепелиный свист слышней всего, успеха можно ожидать менее всего.



Увидеть белого перепела – к большому счастью, а если поймать его – всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Зато другая птица могла принести плохие вести. Считалось, что если на Мефодия днем на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар.



Также в этот день...



1528 – Папа Римский Клемент VII специальной буллой узаконил орден монахов-капуцинов, главная цель которого – борьба с идеями Реформации.



1608 – Самюэль де Шамплен основал форт Квебек.



1648 – из Колымы вышли в море и повернули на восток семь кочей с экипажем из 90 человек. Возглавлял экспедицию холмогорец Федот Алексеев Попов, приказчик богатого купца Василия Усова. Ответственным сборщиком ясака (подати, взимавшейся соболями) был утвержден казак Семен Дежнев. Во время долгого плавания несколько кораблей погибли, Попов был сначала ранен в стычке с «чукочьими людьми», а позже на море его коч и дежневский разнесло без вести. Дежнев благополучно завершил плавание и стал первым человеком, прошедшим из Северного Ледовитого в Тихий океан, доказав существование пролива между Азией и Америкой.



1841 – английский астроном Джон Адамс объявил об открытии им планеты Нептун.



1864 – родился Митрофан Ефимович Пятницкий, собиратель и исполнитель русских народных песен, основатель и художественный руководитель Русского народного хора (с 1927 года им. Пятницкого).



1883 – родился Франц Кафка, чешский философ, немецкоязычный писатель.



1897 – в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович-Данченко решили создать народный театр.



1928 – в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.



1937 – родился Том Стоппард, английский драматург («Розенкранц и Гильденстерн мертвы»).



1949 – «Энола Гей» – бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму – стал экспонатом музея Смитсоновского института.



1960 – родился Винс Кларк (настоящее имя Винчент Джон Мартин), английский рок-музыкант («Depeche Mode», «Yazoo», «Erasure»).



1962 – родился Том Круз, американский киноактер, легко справляющийся с невыполнимыми миссиями.



1969 – родился Гедеон Буркхард, немецкий киноактер («Комиссар Рекс»).



1981 – родился Родион Газманов, тот самый, что с младенческих лет пел про собачку Люси.



1981 – родилась Александра Николаенко, супермодель и владелица конкурса «Мисс Вселенная-Украина».



2006 – астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.



Именины отмечают: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома.