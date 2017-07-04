04.07.2017 06:00

День судэкспертов: события 4 июля

Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.



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Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.



День судебного эксперта появился в календаре официальных праздников пять лет назад. Как говорится в Указе «О дне судебного эксперта», этот профессиональный праздник вводится «учитывая значение судебно-экспертной деятельности в обеспечении правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина и в поддержку инициативы общественности».



Сейчас в Украине аттестовано и успешно работают около шести тысяч судебных экспертов (из них около 1400 государственных).



Также в этот день...



В 1054 году произошла вспышка сверхновой звезды в созвездии Тельца, результат которой – Крабовидная туманность.



1631 – в Париже открылось первое агентство по занятости – адресное бюро.



1776 – подписана Декларация независимости США. День независимости считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны.



1790 – родился Джордж Эверест, английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.



1807 – родился Джузеппе Гарибальди, генерал, народный герой Италии.



1848 – впервые опубликован «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса.



1862 – во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку «Алиса в Стране чудес». И ровно через три года, 4 июля 1865-го, вышло в свет первое издание книги.



1876 – в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров.



1886 – в городке Прескотт (штат Аризона) американский ковбой Буффало Билл продемонстрировал первое соревнование по родео.



1891 – родился Петро Панч (настоящее имя Петро Йосипович Панченко) (ум. 1978), украинский писатель («Клокотала Украина», «На калиновом мосту»).



1903 – президент Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.



1927 – родилась Джина Лоллобриджида, итальянская актриса («Собор Парижской богоматери», «Закон», «Фанфан-тюльпан»).



1930 – родился Фрунзик Мкртчян (настоящее имя Мгер Мкртчян), советский киноактер, народный артист СССР («Кавказская пленница», «Мимино»).



1947 – родился Лембит Ульфсак, эстонский актер («В поисках капитана Гранта»).



1958 – Харьковский тракторный завод выпустил свой 500-тысячный трактор.



1960 – на флаге США прибавлена 50-я звезда в честь присоединение Гавайских островов.



1969 – 140 тысяч человек собрались на поп-фестиваль в Атланте, чтобы увидеть «Led Zeppelin» и Дженис Джоплин. Тогда же выступила группа «Grand Funk Railroad».



1969 – Джон Леннон объявил журналистам, что создал новую группу «The Plastic Ono Band».



2001 – скульптор Зураб Церетели создал памятник леди Диане Спенсер, принцессе Уэльской, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.



2003 – Туркменбаши запретил поступать в вузы сразу после школы. Сначала будущие абитуриенты должны будут отработать два года по выбранной специальности. Только непонятно, как вчерашний школьник сможет устроиться на работу по этой специальности, если он ее еще фактически не получил.



Именины отмечают: Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан.